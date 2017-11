Govedarica: U slučaju Suda i Tužilaštva se vidi Dodikova prevarantska politika

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da će pozvati članstvo SDS-a da izađe na referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH i izjasni se protiv ovakvog rada ovih institucija onda kada republička Komisija za sprovođenje referenduma napravi prvi korak, što do sada nije uradila.

Govedarica tvrdi da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponaša kao da odluka o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH još nije donosena i da bi to trebalo tek uraditi.



"Međutim, činjenica je da je ova odluka donesena prije više od dvije godine i nakon toga bila sakrivena u Službenom glasniku Republike Srpske. Krajnje je vrijeme da Dodik završi priču sa svojim lažnim referendumom, gdje tereti opoziciju da ne želi referendum i koči njegovo sprovođenje", rekao je Govedarica Srni.



On smatra da Dodik manipuliše narodom, pa i kada je riječ o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH.



"Tu se vidi njegova prevarantska politika. Dodik je dao čvrste garancije u Narodnoj skupštini Republike Srpske da će biti sprovedena odluka o referendumu, iako smo mi prije više od dvije godine saopštili da sumnjamo u njegove namjere i da to nikada neće uraditi", dodao je Govedarica.



On kaže da se Dodik ne može "sakrivati iza leđa" opozicije i naroda kada je riječ o navedenom pitanju.