Govedarica: Izetbegović otvara jednu vrstu "hladnog rata" u institucijama BiH

Vukota Govedarica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica upozorio je danas da će bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, pokretanjem revizije tužbe BiH protiv Srbije, žrtvovati stabilnost BiH i cijelog regiona.

"Izetbegović zloupotrebljava svoju poziciju i institucije BiH, ako se ima u vidu da odluku o pokretanju revizije ne podržava Predsjedništvo BiH kao kolektivni organ", rekao je Govedarica novinarima u Banjaluci.



On je napomenuo da nema nikakvih novih činjenica za reviziju tužbe BiH protiv Srbije.



"Izetbegović, koji je i lider SDA, je, kako je rekao, potpuno svjestan da revizijom tužbe može biti prouzrokovana najveća kriza od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim u potpunosti podsjeća na svog oca Aliju, koji je svojevremeno izjavio da je spreman da žrtvuje mir u BiH", dodao je Govedarica.



Prema njegovom mišljenju, Izetbegović otvara jednu vrstu "hladnog političkog rata" u institucijama BiH.



"Ako za cilj ima izazivanje krize koja nas može dovesti do jedne vrste intervencionizma u BiH, onda Izetbegović mora biti svjestan da ga tako nešto može 'odnijeti' sa političke scene", kaže Govedarica.



On smatra da je Izetbegović na zalasku političke karijere i da se opredijelio da vodi politiku prošlosti.



"U SDA postoji dio članstva koji ne želi takvu retrogradnu politiku, što znači da Izetbegović završava političku karijeru i predstavlja prošlost. Vidjet ćemo da li je agent Sakib Softić spreman da uđe u ono u što ga gura Izetbegović i odvede BiH u poptuno nestabilan period", rekao je Govedarica, koji je ponovio da će SDS redefinisati odnos u institucijama BiH ukoliko revizija tužbe bude podnesena.



Izetbegović je rekao sinoć da će doći do revizije tužbe BiH protiv Srbije ukoliko ekspertska grupa, predvođena agentom Sakibom Softićem, procijeni da ima elemenata za to.