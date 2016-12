Goražde: Radnici u zdravstvu najavili stupanje u generalni štrajk

Sindikat radnika uposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde, donio je odluku o stupanju u generalni štrajk, zbog nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora na nivou Kantona.

Ističu da ni nakon niza sastanaka i pregovora te mogućih prijedloga i konkretnih riješenja, koje je ponudio pregovarački tim sindikata radnika uposlenih u zdravstvu, Vlada BPK Goražde, nije ponudila ništa kada je riječ o potpisivanju granskog kolektivnog ugovora.



"Nama je jako žao jer ovo je teška odluka za nas, ali nakon više od pola godine pregovora i dogovora doveli su nas u situaciju da idemo u generalni štrajk iz razloga nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora koji je usaglašen na federalnom nivou. Naša Vlada nije imala sluha da shvati situaciju i da ispoštuje zakonske odredbe", izjavio je na konferenciji za novinare Emir Baščelija predsjednik NSS RUZ BPK Goražde.



U sindikatu pojašnjavaju da granski kolektivni ugovor s jedne strane donosi usklađivanje zakona i stabilnost.



"Znači usklađivanje zakona i oduka koje su donijeli i stabilnost uposlenih u smislu povećanja satnice koja je najniža u Federaciji od svih grana a koja će po novom biti 2,35. Novim kolektivnim ugovorom naši uposlenici će raditi duže nego sad, do sada smo radili 7,5 sati plus pola sata neplaćene pauze a sad ćemo raditi osam i po sati plus pola sata, tako da se i samim građanima stavljamo na raspolaganje duže što je sgurno bolje za njih", pojašnjava Baščelija.



U Sindikatu smatraju da Vlada BPK Goražde nepotpisivanjem granskog kolektivnog ugovora krši odredbe Zakona o radu, te radnike u zdravstvu na području BPK Goražde ostavlja u pravnom vakuumu.



"Iskreno se nadamo da će shvatiti ozbiljnost situacije i da će znati adekvatno odgovoriti, nažalost u dosadašnjim pregovorima nismo to vidjeli i bili smo prinuđeni stupiti u generalni štrajk", ističe Baščelija.



Sindikat radnika uposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde generalni štrajk provest će u skladu sa zakonskim propisima.Već naredne sedmice i pismo namjere biće upućeno kantnalnoj vladi.