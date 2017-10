Situacija u zdravstvu i na području BPK Goražde sve je složenija nakon najave da će oba sindikata, i Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu ali i Sindikat doktora i stomatologa stupiti u generalni štrajk.

Situacija u zdravstvu i na području BPK Goražde sve je složenija nakon najave da će oba sindikata, i Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu ali i Sindikat doktora i stomatologa stupiti u generalni štrajk.

Prvi su odlučili povući potpis sa aneksa granskog kolektivnog ugovora koji je sa kantonalnom vladom u Goraždu potpisan prije osam mjeseci, tvrdeći da ništa od potpisanog nije ispoštovano iako su pristali i na mnogo manje od svojih kolega u FBIH, dok su drugi već najavili 6. novembar kao datum početka generalnog štrajka.



Pregovora za sada nije bilo, a situacija je dodatno usložnjena zakazivanjem vanredne sjednice Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde s ciljem usvajanja pravilnika koji predviđa umanjenja koeficijenata. Oko 60-tak uposlenika bolnice spontano se okupilo ispred kancelarije menadžmenta u kojoj se održavala sjednica, tražeći prisutvo, da bi njih 20-tak uspjelo i ući na sjednicu koja je nakon više od sat i po vremena odgođena do daljnjeg.



"Radnici su se spontano okupili. Lično sam kao predstavnik sindikata tražio da prisustvujem sjednici i predsjednica mi je odobrila. Radnicima koji su se okupili u holu nije odobreno prisustvo, a oni su se pozivali na to da sjednica nije proglašena zatvorenom. Predsjednica je odbila prisustvo, ali je njih 20-tak pred sam početak sjednice ušao u kancelariju direktora, ostali su čekali napolju dok je trajao razgovor. Sve je bilo dostojanstveno", izjavio je za Klix.ba Emir Baščelija , predsjednik NSS radnika uposlenih u zdravstvu.



Dodaje kako je jedina tačka o kojoj se trebalo raspravljati, usvajanje pravilnika i umanjenje koeficijenata, a da sindikat o tome nije upoznat niti je dao saglasnot što je izazvalo ogorčenje ljudi.



"Poslodavac je dužan da zatraži mišljenje sindikata, ova sjednica je sazvana jučer kao vanredna iako poslovnik to ne predviđa. Uglavnom sve je potrajalo sat i 15 minuta, ta rasprava i razgovor. Kazali su da oni moraju donijeti pravilnike zbog vlade, onda su tražili pauzu od pet minuta da se konsultuju. Mi smo zamolili uposlene da se raziđu, da bi nam bilo rečeno, kad smo se vratili da je sjednica odgođena", ističe Baščelija, dodajući da su i ovom prilikom ukazali na nepravilnosti oko pravilnika koji je između ostalog i nekompletan.



Predsjednica privremenog upravnog odbora Edina Subašić, izjavila je kako sjednicu nije bilo moguće održavati niti voditi zbog ulaska uposlenika.



"Sjednica je trebala biti zatvorenog tipa, ali uposlenici bolnice su upali na sjednicu tako da nije bilo moguće raditi. Razlog sazivanja sjednice je primjena kolektivnog ugovora, naloženo nam je da se pravilnici usaglase sa potpisanim kolektivnim ugovorima i mi nismo htjeli da se oglušimo, posebno što je probijen rok od 60 dana za to, a privremenom upravnom odboru ističe mandat sutra, željeli smo to ispoštovati. Tačno je da je predviđeno donošenje koeficijenata koje bi se uklopilo u postojeća sredstva prema odluci vlade i stavu Zavoda, tranše bi ostale iste", ističe Subašić.



Tvrdi kako je bilo dovoljno vremena za kompromis oko pravilnika, ali da tu očito nije bilo rezultata. Iz sindikata najavljuju nastavak borbe za ostvarenje prava uključujući i generalni štrajk za koji će termin naknadno utvrditi dok će povući potpis sa aneksa granskog kolektivnog ugovora i tražiti puna prava koja im pripadaju u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom na nivou FBIH.