Goran Salihović: Tužit ću Dragana Mektića zbog klevete jer iznosi laži

Goran Salihović (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Suspendirani glavni tužilac Tužilastva Bosne i Hercegovine Goran Salihović uoči jutrošnjeg ročišta pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) kazao je da će tužiti ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića zbog klevete.

S obzirom na to da Ured disciplinskog tužioca tereti Salihovića da je propustio tražiti svoje izuzeće u predmetima kada je postojao sukob interesa, da se upustio u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućio vršenje dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješao se u postupanje sudije ili tužioca... bivši glavni tužilac kaže kako nište ne krije i da sve treba biti javno, ali da, kako je kazao, definitivno neće ostati imun na izjave Dragana Mektića.



"Ništa ne krijemo, ali moramo reagirati na izjave Dragana Mektića koji je bolestan. On iznosi laži, neistine i uvrede, bukvalno ruši ovaj sistem. Krenuo je od Tužilaštva BiH, želi biti ministar, policajac, a možda i predsjednik države. Jednostavno ne znam šta više hoće, a napadi su mu takvi da urušava cijeli sistem i najbolje mu je da se bavi svojim poslom. Tužit ću ga za klevetu, a VSTV mora reagirati i stati u odbranu tužilaca i sudija od napada koji su neprimjereni", kazao je Salihović.



Dodao je kako je Mektić izgubio sve kriterije te da se "okomio" na mnogo ljudi.



"On vrijeđa Izetbegovića, Dodika, sve redom, a evo sada i mene. Najbolje je da se bavi svojim poslom", izjavio je Salihović.



Uoči ročišta je kazao kako ne razumije zašto se bilo šta u ovom postupku krije, da sve treba biti javno iako, prema njegovim riječima, pojedinci sve žele staviti pod tepih.



Salihović je prošlog mjeseca napustio sjednicu Disciplinske komisije VSTV-a, nakon što je odbijen njegov zahtjev da saslušanje tužilaca Tužilaštva BiH kao svjedoka bude javno.