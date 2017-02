Udruženje Giro di Sarajevo otvorenim pismom Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, Vladi KS i Gradskoj upravi ukazali su na bitne propuste u Nacrtu zakona o uređenju saobraćaja na prostoru Kantona Sarajevo.

Udruženje Giro di Sarajevo otvorenim pismom Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, Vladi KS i Gradskoj upravi ukazali su na bitne propuste u Nacrtu zakona o uređenju saobraćaja na prostoru Kantona Sarajevo.

Naime, u Članu 39. Nacrta zakona u tački 2. i 3. se navodi:



2. Ako za vožnju bicikla ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za vožnju mora koristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza



3. Zabranjuje se kretanje bicikala, mopeda, električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka.



Podsjetivši da uže gradsko jezgro grada Sarajeva nema izgrađen niti metar biciklističke staze i da ona ne postoji sve do općine Novo Sarajevo, gdje je, kako navode, izgrađena amaterski i neuslovno, ističu kako bi po navedenom Nacrtu svi biciklisti koji svakodnevno koriste svoja bicikla kao alternativni vid prijevoza, a nerijetko i glavni, bili prisiljeni voziti na kolovozu.



"Ni to ne bi bio problem da je taj metar kolovoza koji je biciklistima velikodušno ustupljen u ogromnoj većini kolovoza u užoj gradskoj jezgri određen za saobraćaj tramvaja te je na njemu izuzetno rizično, da ne kažemo pogibeljno voziti bicikl. Mišljenja smo da je iz razloga neangažovanja stručnjaka zanemarena i činjenica da bi to znatno usporilo tramvajski saobraćaj, jer za razliku od automobila, tramvaj ne može zaobići biciklistu na kolovozu. Napominjemo da ogromna većina biciklista trotoarima vozi vrlo obazrivo, a za sve one ostale tu je i izvršna vlast koja bi takvo ponašanje trebala sankcionisati. Razumijevanje vozača motornih vozila prema biciklistima je s druge strane potpuno drugačije i biciklisti su na kolovozu šikanirani", ističu iz Gira.



Dodaju da apsolutno podržavaju ideju da svi dobiju pripadajuće površine za kretanje, pogotovo biciklisti svoje biciklističke staze.



"Već devet godina mi ponavljamo tu mantru te organizujemo i najveći biciklistički događaj ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj državi kako bi istakli hitnost problema nedostatka biciklističke infrastrukture. Do sada smo ukazali na brojne propuste u izgradnji biciklističke infrastrukture kako bi se budžetska sredstva koristila adekvatno i u tome smo uspjeli tek djelomično, jer i dalje se u Sarajevu grade biciklističke staze koje ne ostavljaju prostora za pješake (općina Ilidža), te duple biciklističke staze koje su apsolutno u toj mjeri nepotrebne (općina Novi Grad). Sve te projekte radili su 'stručnjaci' kojima uža specijalnost nije biciklizam (neka nas demantuju ako griješimo) i mi se oštro protivimo pomenutoj praksi zbog koje će najviše ispaštati upravo biciklisti", navodi se u otvorenom pismu.



U nastavku navode primjer uštede i preusmjeravanja sredstava.



Kapacitet protoka biciklista na izgrađenoj biciklističkoj stazi je na vrhuncu sezone cca 2.000 na sat, na stazi širine dva metra (Novi Grad). Na stazi izgrađenoj na području Ilidže kapacitet je sličan, a uprkos tome izgrađena (tačnije ofarbana) je staza koja je pješacima oduzela pravo kretanja po trotoaru u potpunosti. Po našim procjenama, u ljetnim mjesecima, ni stazom u Novom Gradu ni na Ilidži se ne kreće više od 250 biciklista unutar 60 minuta. Znajući ovo, jedna dvosmjerna staza na području općine Novi Grad je bila sasvim dovoljna da se podmire potrebe sarajevskih biciklista a sa ušteđenim sredstvima se već mogla izgraditi cijela dionica kroz kompletnu općinu Novo Sarajevo. Formiranje smjerova kretanja na ovoj stazi je potpuno neosnovano, a planiranje obostrane staze i više nego bespotrebno preprojektovanje kapaciteta. Napominjemo da ovo nije jedino zanemarivanje potreba sarajevskih biciklista – pri renoviranju Obale Maka Dizdara, uprkos našem reagovanju i sugestijama, nije se vodilo računa o izgradnji biciklističke staze, mada je to bila savršena prilika jer je pomenuti trotoar dovoljno širok. Da je tada izgrađena ta staza, sada bi bilo lakše prebroditi trenutni problem, uvjereni su u Giro di Sarajevo.



Autore Nacrta podsjećaju da razvoj biciklizma u jednoj gradskoj jezgri, urbanoj sredini znači automatsko rasterećenje saobraćaja i smanjenje korištenja motornih vozila – upravo ono što se želi postićini novim zakonom, te da će se kroz razvoj urbanog biciklizma obezbijediti svim građanima čišći zrak, bolje zdravlje i ugodniji život, što bi trebalo da bude osnovni zadatak vlasti.



"Sa ovakvim restriktivnim, da ne kažemo suludim mjerama tipa zabrane saobraćaja biciklistima trotoarima nanijet ćete užoj gradskoj jezgri veću štetu nego će ikakvu korist od toga imati pješaci. Ući ćemo u brojne pogibeljne situacije gdje će svakako izuzetno opterećene glavne saobraćajnice morati koristiti i biciklisti, što neće pogodovati nikome. Ugledajte se na Barcelonu, Kopenhagen ili bilo koji holandski grad i bit će vam jasno da se svugdje biciklisti i pješaci kreću zajedno, tamo gdje nema biciklističkih staza. Skladno i bez problema. Dakle, ili izgradite biciklističke staze pa usvojite pomenuti zakon, ili usvojite naše sugestije – a mi predstavljamo na hiljade sarajevskih biciklista i nemojte ih sprečavati da voze po trotoarima ili im otežavati svakodnevna putovanja na dva točka. Urgiramo da se u budućim planskim rješenjima biciklističkog saobraćaja angažuju stručnjaci i da se rješenja donose uz saglasnost onih koji će ta rješenja i koristiti. Giro di Sarajevo od svog osnivanja stoji na usluzi i građanima i vlastima, te potpuno dobrovoljno i bez naknade nudi svoje savjetodavne usluge, kroz angažman građevinskih i saobraćajnih inžinjera čiji je posao usko vezan za biciklizam", navodi se u pismu.