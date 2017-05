Gdje je pravda za žrtve: 25 godina od zločina u goraždanskom Lozju

Još jednu tužnu godišnjicu od ubistva više od 40 civila bošnjačke nacionalnosti u goraždanskom naselju Lozje obilježili su danas članovi porodica, komšije i prijatelji zajedno s Udruženjem logoraša BPK Goražde.

Molitva za smiraj duša nevino ubijenih te cvijeće na spomen-obilježju tužni su podsjetnici na činjenicu da je u proljeće prije 25 godina na ovom mjestu počinjen zločin za koji pred sudovima nema procesa, samim tim ni kazni niti satisfakcije preživjelim i njihovoj rodbini.



Pripadnici srpskih snaga su 22. maja 1992. godine prilikom ulaska u naselje Lozje ubili desetak mještana, a njih 38 odveli u nepoznatom pravcu, od kada im se gubi svaki trag.



"Nas 38 je zarobljeno i odvedeno u logor Podhranjen. Ovo je jedna od najtužnijih godišnjica, ipak je prošlo 25 godina, a niko nije odgovarao za ovaj zločin. Zaista, želim poručiti Tužilaštvu da konačno počne raditi svoj posao. To je samo jedan tračak moralne satisfakcije koju mi i žrtve zaslužujemo. I očekujem od njih, mi smo spremni, mi smo tu, mi hoćemo da svjedočimo o istini, o onome što se desilo kobnog 22. maja 1992.godine", kaže Midheta Kaloper-Oruli koja je zarobljena i odvedena u logor Podhranjen.



Ona zahtijeva od nadležnih da procesuiraju odgovorne za zločin, smrt njenih komšija, djece, trudnica, staraca, među njima i 13 članova njene porodice. Preživjeli su istakli i ovaj put da uprkos tome što nadležne institucije nisu učinile ništa da pred lice pravde izvedu odgovorne, neće prestati govoriti istinu o ovom zločinu. To su još jednom zatražili organizatori obilježavanja godišnjice zločina, logoraši i zvaničnici.



"Da se prošlost ne bi ponavljala potrebno je više od pukog pamćenja. Kada se tijela ekshumiraju treba da se zna ko ih je ubio i ko će odgovarati za to, ko su osuđeni", kazao je Muhamed Hećo, predsjednik Udruženja logoraša Goražda.



Ovo nije naša prošlost, ovo je naša sadašnjost s kojom živimo, spavamo i budimo se, poručila je Bakira Hasečić, predsjednica Udruženje "Žena – žrtva rata".



"Žao mi je što nikada do sada nisam čula preživjele žrtve, svjedoke, očevidce da prozovu direktno počinitelje ratnih zločina, Krizni štab SDS-a Goražde na čijem je čelu bio komandir Zoran Uščumlić, koji danas obnaša dužnost komandira policije u mom krvavom Višegradu. Moramo ih prozivati imenom i prezimenom. Istina je ono što smo mi preživjeli i vidjeli, ne samo ubistva, klanja i silovanja na ovom, već i na drugim mjestima. Ja vas molim da prekinete šutnju, jer svaki dan preživjeli svjedoci umiru i nemojmo se pitati zašto se ne procesuira, neće nikada jer mi ne svjedočimo, ne idemo u tužilaštva i dajemo izjave. I kad je damo i što smo davali prije 20-25 godina, dođemo na svjedočenje i promijenimo svoje iskaze pod nekim pritiskom, a oni koji su to učinili u predmetu Dragana Šekarića nek ih sram i stid bude", poručila je Hasečić.



Do danas je za počinjenje zločina u Lozju pred pravosudnim instutucijama odgovarao Dragan Šekarić koji je za ovaj zločin oslobođen dok je osuđen za zločine počinjenje u Višegradu. Od nalogodavaca ili počinitelja poznatih javnosti niko nije osumnjičen niti procesuiran.