Claire Bodonyi se nakon trogodišnjeg boravka oprostila od Bosne i Hercegovine na današnjem skupu u Francuskoj ambasadi u Sarajevu, kazavši da je bila počašćena što je bila ambasadorica Francuske u BiH.

Claire Bodonyi se nakon trogodišnjeg boravka oprostila od Bosne i Hercegovine na današnjem skupu u Francuskoj ambasadi u Sarajevu, kazavši da je bila počašćena što je bila ambasadorica Francuske u BiH.

"Nakon tri godine provedene u vašoj zemlji, odlazim. U ove tri posljednje godine Francuska je zaista doživjela neke tragične događaje, a moram se osvrnuti i na događaj koji se jučer desio u Manchesteru. Francuska se pridružila Velikoj Britaniji u boli i izjavila svoje saučešće, a stavili smo i svoje zastave na pola koplja", kazala je Bodonyi prije nego što je započela zvaničan oproštajni govor.



Predložila je da prije nego što se obrati svi zajedno upute jednu misao žrtvama, porodicama žrtava, kao i svima onima koji su žrtve jučerašnjeg terora.



"Nažalost, vidimo da ne postoji mjesto na kojem se možemo sakriti, ali mislim da je ovo naše današnje okupljanje također dokaz da se možemo boriti protiv toga", kazala je ona.



Najprije se obratila svojim sunarodnjacima, kazavši da je bila počašćena i ponosna što je bila ambasadorica Francuske i njihovih vrijednosti.



"Mnogo je ovdje Francuza koji su došli iz različitih razloga. Mnogo različitih Francuza je našlo razlog da se nastani u ovoj zemlji, ali ono najljepše od svega je da svi dijelimo naše vrijednosti. Ima i onih koji nisu Francuzi među vama, a koji također promoviraju francuske vrijednosti. To su poslovni ljudi, zaista ponosni ljudi koji puno rade i koji promoviraju francuske vrijednosti", poručila je Bodonyi.



Potom se obratila i prijateljima iz Bosne i Hercegovine zahvalivši se jer je primljena sa čuvenom velikodušnošću, o kojoj je čula još u Francuskoj.



"Imala sam nezaboravne susrete, kako u gradovima tako i na selima. Želim da vam iskažem svoje puno poštovanje za način na koji ste proživjeli teška vremena. Želim vas ohrabriti u ime Francuske da nastavite put prema Evropskoj uniji, zato što ona donosi mir. To je od samog početka bila osnova francusko-njemačkog odnosa", kazala je Bodonyi.



Dodala je da je za mir potrebna stabilna zemlja, sa zdravom ekonomijom i uređenjem koje svom stanovništvu daju rješenja za probleme.



"Problemi su brojni, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu. Vi ste građani vaše zemlje, neka se čuje vaš glas. Zahtijevajte prosperitetnu i sugurnu sredinu za vaš život i život vaše djece", poručila je.



Istakla je da će Francuska uvijek biti uz one koji grade, a da je u Bosni i Hercegovini pronašla brojne partnere za razne oblike saradnje, koji omogućavaju da se bolje upoznamo.