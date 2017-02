Fra Mile Babić: Pravda zahtijeva otkrivanje pune istine o prošlim događajima

Fra Mile Babić

U svjetlu pravde i istine za sve žive i mrtve treba gledati na zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. To je primarno i humanističko gledište kazao je Feni fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

U svjetlu pravde i istine za sve žive i mrtve treba gledati na zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. To je primarno i humanističko gledište kazao je Feni fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

"U svjetlu pravde i istine za sve žive i mrtve treba gledati na zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. To je primarno i humanističko gledište", kazao je fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.



Neka pravni stručnjaci rade svoj posao, dodao je, a državne institucije nemaju nikakva razloga to bojkotirati, jer je njihova obveza služiti pravdi i zakonima koji se moraju stalno usklađivati s pravdom.



Naime, pojasnio je fra Mile, u zapadnoj političkoj filozofiji počevši od Platona i Aristotela pa preko Kanta i sve do Johna Rawlsa i Otfrieda Hoffea temeljni princip koji treba vladati u političkoj zajednici (državi) jest pravda. Država mora služiti pravdi, a mač kao simbol državne moći mora biti u službi pravde.



Uime pravde kao temeljnoga principa i mjerila, naveo je, treba odbaciti svaki pravni i državni pozitivizam, koji brani svaki postojeći poredak, i politički anarhizam, koji odbacuje svaki poredak.



"Država (sve državne institucije) i svi građani (svi mi ljudi kao moralna i politička bića) moramo služiti pravdi. Pravdu dugujemo svima obespravljenima, osobito onima koji su ubijeni bez sudske presude i dokazane krivnje, onima nad kojima je počinjen zločin. I ubijenim ljudima treba se posthumno dogoditi pravda i to vrijedi od Sofoklove Antigone pa do danas", naveo je.



Da bi se pravda dogodila svima, istakao je, potrebno je otkriti što se uistinu dogodilo, tj. obznaniti istinu, dakle, utvrditi istinu o ulozi tadašnjega režima Republike Srbije u genocidu nad Bošnjacima.



"Državne institucije koje ne služe pravdi čine postojanje države besmislenim i državu pretvaraju u „razbojničku rulju“ (sv. Augustin). Pravda je naš dug, naša neukidiva obveza prema obespravljenima, tj. prema žrtvama, a ta pravda zahtijeva otkrivanje pune istine o prošlim događajima", smatra fra Mile Babić.



Samo suočavanjem s istinom o vlastitoj prošlosti, naglasio je, možemo se osloboditi od robovanja svojoj zloj prošlosti. To je jedini put izbavljenja od moralnoga posrnuća.