Svako vrijeme nosi i dobro i loše, ali srećom uvijek bude ljudi koji se bore da preovlada ona svjetlija strana života. Tačno prije stotinu godina u Hercegovini je živio i radio fra Didak Buntić, franjevac, prosvjetni radnik i graditelj koji je u historiju mogao ući na mnoge načine, ali će ostati upamćen ponajprije spasivši od gladi oko 15 hiljada hercegovačke djece u vrijeme Prvog svjetskog rata.

