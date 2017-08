Fišo: Godišnja GRAS-ova karta za studente koštat će do 100 KM i bit će obavezna za većinu

Mujo Fišo (Foto: Klix.ba)

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo kazao je za Klix.ba kako Vlada i Skupština KS cijene rad upravitelja KJKP GRAS Harisa Gušića na provođenju sanacionog plana koji ima za cilj, ne samo spas ove firme, već i pružanje adekvatnog i sigurnog prijevoza građanima glavnog grada BiH.

Kako je istakao, sanacioni plan podrazumijeva sanaciju GRAS-a, vraćanje dugova, povećanje prihoda i reorganizaciju.



"Ukoliko GRAS ne bude mogao održavati sve linije koje su registrovane, angažovat ćemo i druge operatere", poručio je minsitar Fišo.



Kritikovao je odluku Vlade iz 2013. godine kojom je 50 posto vožnji komercijalne linije Vijećnica-Dobrinja dodijeljeno drugom prijevozniku, tj. Centrotransu.



"To je načinilo veliku finansijsku štetu GRAS-u, Vladi i Skupštini KS jer ta komercijalna linija pravi direktnu štetu tramvajskom saobraćaju. Mi smo u sanacionom planu planirali povećanje cijena karte na ovoj liniji, jer je apsurdno da karta u tramvaju kod vozača košta 1,80 KM, a u komercijali 1,60 KM", rekao je Fišo.



Vjeruje kako će sanacioni plan dovesti do stabilizacije javnog gradskog prijevoza i da će Sarajevo imati prijevoz kakav zaslužuje glavni grad.



Kada je rijč o mjerama iz sanacionog plana prema kojim se predviđa da studenti prilikom upisa na fakultete UNSA plaćaju i mjesečnu/godišnju kartu, Fišo je rekao kako su imali nekoliko razgovora s bivšim i sadašnjim direktorom UNSA, predstavnicima studenata i Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS te da niko nema ništa protiv.



"Činjenica je da blizu 6.000 studenata kupuje mjesečne karte, a da više od 35.000 studenata u KS govori da studenti uglavnom ne kupuju karte i švercuju se. Neka ih ima 5.000 koji imaju automobile, mada je i to upitno, i 5.000 da živi blizu fakulteta, šta je s ostalih 20.000? Kako studenti koji sutra treba da budu stub države i vode je ne plaćaju kartu i pokazuju ostalima kako da se ponašaju. Studentske karte nisu skupe, jer Skupština i Vlada KS putem budžeta vrše subvencije", rekao je Fišo.



Istakao je da godišnja karta neće koštati više od 100 KM, a možda će biti i niža cijena, jer bi Ministarstvo obrazovanja KS moglo subvencionirati dio troškova. Također, privredni subjekti ponudili su niz popusta u prodavnicama u trgovačkim centrima.



"U obavezi da kupe kartu bili bi studenti koji žive dva kilometra od fakulteta ili kako se već dogovorimo. Morat će donijeti potvrde gdje žive, jer želimo stati ukraj nelegalnim aktivnostima s obzirom na to da dosta studenta živi u iznajmljenim stanovima, a stanodavci ne plaćaju poreze", rekao je Fišo.



Monitoring nad mjesečnim kartama vršit će Ministarstvo saobraćaja KS.