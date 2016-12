Finci: Upitnik treba da nam pomogne da se vrata EU barem odškrinu

Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci je u razgovoru za Fenu ocijenio da je 2016. bila godina bremenita problemima, kako u cijelom svijetu tako i u BiH.

Jakob Finci (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci je u razgovoru za Fenu ocijenio da je 2016. bila godina bremenita problemima, kako u cijelom svijetu tako i u BiH.

"Kod nas su problemi, pored onih ekonomske prirode s kojima živimo već nekoliko godina u nizu, bile i pojačane političke tenzije između naših vodećih etničkih stranaka. Pa smo onda imali i referendum u RS-u za koji se sada vidi da nikome nije trebao, čak i ovi u RS-u to priznaju. Ali sve je to, rekli bismo, život", kazao je Finci.



Jednostavno, dodao je, postoje zemlje koje su dosadne.



"BiH definitivno nije zemlja u kojoj je dosadno živjeti. To je zemlja u kojoj se uvijek nešto dešava, a vrlo često danas ne možete procijeniti šta će se desiti sutra", smatra Finci.



Govoreći o Upitniku Evropske komisije, koji je krajem godine dostavljen Bosni i Hercegovini, Finci kaže da će nam ovih 3.242 pitanja koja nam je Evropa uputila poslužiti da formiramo sami sebi ogledalo ko smo i šta smo.



Ističe da mi uvijek o sebi imamo visoko mišljenje, "te smo najpametniji, te smo najduhovitiji, te smo jako dobri sportisti, u svemu smo mi naj".



"Međutim, kad pošteno odgovorimo na 3.242 pitanja, od onih vrlo banalnih i jednostavnih kao što je koliko ima stanovnika ova zemlja, što niko ne zna i vrlo će se teško biti složiti o tome, pa do onoga koliko je studenata studiralo u inostranstvu, a koliko ih danas studira, to će biti jedno traumatsko triježnjenje, rekao bih, kad odgovorimo na sva ta pitanja", naveo je Finci.



Po njegovim riječima, rok je maj 2017. godine, mada je Evropska unija rekla "nije nam važno da se držite roka, važno je da odgovori budu kvalitetni".



Finci smatra da svi ti odgovori treba da nam pomognu “da se vrata Evropske unije barem odškrinu, da dobijemo prvo kandidatski status, a onda nakon desetak godina pregovora na kraju da postanemo ravnopravni član EU, pod uslovom da EU još bude postojala“.



"Nadam se da najveći rezultat našeg ulaska u EU neće biti taj da ljudi s našim pasošem mogu ići slobodno raditi u Evropi, jer će nam to i više isprazniti zemlju nego što se ovako prazni", istaknuo je.



Govoreći o provedbi odluke Suda u Strazburu u predmetu "Sejdić-Finci", Jakob Finci podsjeća da punih sedam godina ništa nije urađeno o tom pitanju, osim što je presuda prevedena na naš jezik.



"Ovu odluku ćemo svakako morati implementirati prije nego što dobijemo kandidatski status, jer bez njene implementacije ne možemo postati ni kandidat za članstvo u EU", smatra Finci.



Optimista je, kaže, utoliko što vjeruje da će se odluka implementirati, ako ne 2017. ono najkasnije do maja 2018. godine - šest mjeseci prije narednih općih izbora.



"Jer je sasvim jasno da Evropa ne može da prihvati da BiH tri puta zaredom održava izbore suprotno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, kršeći osnovna ljudska prava ne samo pripadnika manjina i ostalih u BiH nego i pripadnika konstitutivnih naroda, jer često se zaboravlja da su od takvih prava isključeni i Srbi koji žive u FBiH i Bošnjaci i Hrvati koji žive u RS-u", zaključio je Finci.