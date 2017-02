Finci: BiH je zemlja tri konstitutivna naroda, a građana i ostalih gotovo nema

Jakob Finci (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, povodom 25 godina od sticanja nezavisnosti BiH, izjavio je Feni da su prije 25 godina građani masovno izašli na referendum čije je pitanje bilo malo drugačije od onoga što danas imamo.

"Pitanje je glasilo 'jeste li za nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda', pa nabrojani u tom momentu - Muslimana, Srba i Hrvata i ostalih koji tu žive", podsjetio je Finci.



Kaže da su se, nažalost, u realizaciji tog projekta 'građani' sasvim izgubili, "tako da je ovo postala samo zemlja triju konstitutivnih naroda, dok građana i ostalih gotovo nigdje nema".



Finci ističe da je to ono čime on, kao pripadnik manjine, teško može biti zadovoljan.



"Međutim, mislim da je u principu 1. mart datum koji je nakon 25. novembra 1943. godine, najznačajniji u modernoj historiji BiH, jer je to datum koji je promijenio tok stvari i koji je napravio od BiH nezavisnu, suverenu državu priznatu od međunarodne zajednice, Ujedinjenih nacija i svih ostalih faktora", naveo je.



Po njegovim riječima, navikli smo da živimo u kriznoj situaciji i da uvijek budu tenzije na nekom visokom nivou. Tako je bilo i za referendum.



"Znamo da veliki broj državljana BiH srpske nacionalnosti nije izašao na referendum, ali to ne znači da referendum nije uspio, jer je velika većina građana ipak glasala za to", kazao je Finci.