Ljubav prema rep muzici Fikret je otkrio još u srednjoj školi kada je počeo iz hobija izučavati ovu vrstu muzike. Kako kaže učio je od najboljih i trudio se izvući ono najbolje kako bi izgradio sebe."Crpio sam sve savjete koje su mi davali i tu teoriju sam pretvarao u praksu. Kroz godinu dana sam osjetio da sam na dobrom putu, ali nisam bio siguran da li da nešto objavljujem. Međutim, sebi sam rekao da ako u 2016. godini ne snimim bar jednu pjesmu, da taj led nikada neću probiti i tako sam 16. oktobra prošle godine snimio prvu pjesmu", govori Fikret za Klix.ba.U kućnom studiju Nedžada Tokalića iz Zenice Fikret je snimio prvu pjesmu. Dok je repao "na suho", prije pratnje zvuka, Tokalić je sa čuđenjem slušao Fikretovo repanje."Kada su čuli kako repam, sa čuđenjem su pitali da li mi je ovo prva traka, a komentar je bio da nije dobro već odlično", dodaje Fikret.Ističe kako je sa današnjeg gledišta tada ipak bilo malih nedostataka, ali da ga to ne brine. U repu se vodi sa motom da uvijek može i treba bolje te da je ključ u svemu vježba i trud."Kada sebi kažete da je sve savršeno, tada ste i propali. U tom trenutku dosežete svoj maksimum i priznajete sebi da ne možete više", pojašnjava naš sagovornik.Do sada je napisao oko 30 pjesama i to ne samo sa temom hip-hopa. U periodu adolescencije privlačila ga je rock i metal muzika, ali s obzirom da nije mogao pronaći bend niti ljude koji bi sa njim bili u bendu, okrenuo se hip-hopu.Fikret dodaje kako se i danas sjeća susreta sa repom i prvog hip hop albuma u Bosni i Hercegovini od Ede Maajke iz 2002. godine.Osim što u slobodno vrijeme repa i radi to što voli, Fikret je zaposlen i kao pripravnik u rudniku Abid Lolić Han Biloj kao ekonomista. Podršku mu pružaju i radne kolege koji slušaju njegove pjesme, komentarišu, ali mu pružaju i svaki drugi vid podrške na poslu."Kada neko nešto želi, pronađe način, a kada neće, traži izgovor. Tako sam ja uspio balansirati posao i rep u svom životu. Kolege na poslu nemaju negativan stav prema mome repu. Istina je, ukusi su različiti, ali najbitnije je da me podržavaju u ovome što radim", dodaje Fikret.U svojim tekstovima Fikret repa o svemu što ima veze sa iskrenošću i realnošću. Pojašnjava kako su to dvije stvari koje ne mogu jedna bez druge te da bi bili ljudi bili realni, moraju biti i iskreni.Uprkos svojoj poteškoći Fikret radi sve što voli. Na posao odlazi sam, a pomoć mu je potrebna samo kada je pomagalo pomoću kojeg se kreće potrebno iznijeti uz ili niz stepenice.Fikret smatra kako su osobe sa poteškoćama same sebe dovele do margina društva te da je potrebno iznova, svaki dan, živjeti, dokazivati se i truditi."Problem nastaje kada osobe kao ja dožive neku ekspanziju i ostvare neke rezultate, umisle da im je super i ostanu zatvoreni u tome dok ih životni i drugi problemi pritišću. Glavni razlog toga je pogrešna percepcija tih ljudi. Svoju sliku i onu koju predstavljate ljudima stvarate sami svojim postupcima koji vas oblikuju takvim kakvi jeste", izjavio je Fikret.U budućnosti Fikret želi da zadrži posao koji rad, da se pokaže unutar svog domena gdje se osjeća dobro. Nastavit će raditi ono što voli, repati. Svojim slušateljima će se truditi jednom mjesečno pokloniti neku pjesmu, zavisno od obaveza, ali znat će da je tu i da radi.Njegova poruka svim mladim ljudima je da budu ono što jesu, a ne ono što žele oni ili ljudi oko njih,"Mi smo onakvi kakvi se predstavljamo drugima i nema potrebe da krijemo išta od sebe ili od drugih. Moramo biti onakvi kakvi jesmo, jer ako nismo takvi, svakim drugim činom ulazimo u druge sfere života odakle se ne možemo izvući jer se pretvaramo da smo nešto što nismo. U životu treba biti čovjek, iskren i temeljito posvećen svemu što radite. Ljudi se moraju pokrenuti i svijet mijenjati od sebe, a ne obrnuto", zaključio je Fikret u razgovoru za Klix.ba.