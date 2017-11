Federalna uprava civilne zaštite Organizacionom odboru ovog Marša, stavila je na rasplaganje tim sa dva terenska vozila i opremom koji će učesnicima pružiti podršku duž trase koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom. Učesnici ovog Marša trebalo bi da stignu u Vukovar 18. novembra, na Dan sjećanja na žrtve pada ovog grada.

Federalna uprava civilne zaštite Organizacionom odboru ovog Marša, stavila je na rasplaganje tim sa dva terenska vozila i opremom koji će učesnicima pružiti podršku duž trase koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom. Učesnici ovog Marša trebalo bi da stignu u Vukovar 18. novembra, na Dan sjećanja na žrtve pada ovog grada.

U organizaciji Udruženja demobilisanih boraca iz Srebrenice, preživjelih učesnika Marša smrti iz jula 1995. godine i Udruge Koraci mira iz Odžaka danas, 7. novembra 2017. godine je, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, krenuo prvi Marš mira Srebrenica – Vukovar 2017.



Više od 20 učesnika krenulo je iz Srebrenice kako bi odali počast žrtvama Vukovara i žrtvama genocida iz Srebrenice s porukom da se zločini više nikad, nigdje i nikome ne ponove, a očekuje se da će im se u mjestima kroz koja budu prolazili priključiti još učesnika.



Kako bi učesnici Marša što lakše savladali put od Srebrenice do Vukovara tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa dva vozila i opremom (plinske boce s kuhalima, kišne kabanice, deke i dr.) pratit će kolonu duž trase kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom i biti im podrška stavljajući im na raspolaganje svoje ljudske i materijalne kapacitete.



Učesnici marša prepješačit će oko 340 kilometara od Srebrenice do Vukovara za 12 dana a u Vukovar bi trebali stići 18. novembra na Dan sjećanja na žrtve pada ovog grada.