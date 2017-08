Iako razasuti širom svijeta i daleko od zemlje porijekla, brojni Bosanci i Hercegovci uspjeli su pokazati svoj talenat u različitim poslovima i oblastima, a neki su postali poznati širom planete. Jedan od njih je i Fatih Seferagić, Cazinjanin s američkom adresom, izrazito popularni učač Kur'ana kojeg sluša publika od Amerike, Evrope, pa sve do najistočnijih zemalja Azije.

Sve počelo objavom videoklipa na Yotutubeu

Uči poput Misharyja al-Afasyja

Poznatiji u svijetu, nego u BiH

Ime Fatiha Seferagića u Bosni i Hercegovini vjerovatno i ne zvuči previše poznato, a mnogi bi se mogli zapitati o kome se tačno radi. No ukoliko posjetite Facebook profil 22-godišnjaka porijeklom iz Cazina, nastanjenog u američkom gradu Houston, mogli biste se iznenaditi brojem pratilaca razasutih širom svijeta. Taj broj je blizu miliona.Fatiha smo ovih dana zatekli u mjestu Šturlić u Cazinu, rodnom mjestu njegovog oca, gdje je stigao u posjetu brojnoj porodici. U razgovoru za Klix.ba Fatih je govorio o sebi i početku njegove neobične životne priče.On kaže da je od malena volio slušati učenje Kur'ana i da je u tome uživao. Uz veliku ljubav prema svetoj knjizi islama, postao je hafiz sa svega 12 godina."Kada sam imao 15 godina, stavio sam jedan video na Youtube i nakon godinu dana taj video je 'eksplodirao' u pojedinim arapskim zemljama. Od tada je sve počelo, iako to nikada nisam planirao u životu. Ljudima se svidjelo kako učim, počeli su me pratiti na društvenim mrežama, a nakon toga zvati da dolazim u njihove džamije i mjesta okupljanja. Prvo sam u Americi učestovao na raznim manifestacijama, programima i događajima, a nakon toga su počeli pozivi i u druge zemlje", kaže Fatih na početku razgovora za Klix.ba.Već sedam godina on uči Kur'an širom svijeta, a sve veći broj ljudi iz cijelog svijeta, mahom omladine, prati njegov rad i trud zbog čega je postao naširoko poznat."Brojne su obaveze i skoro svakodnevna putovanja koja znaju potrajati i više od mjesec dana, no idem po cijelom svijetu i zahvalan sam Bogu što sam dobio priliku da upoznajem različite ljude i države. Tako srećete ljude koji, iako na prvi pogled različiti, imaju dosta sličnosti sa nama i jako vole slušati učenje Kur'ana. Tu ću posebno izdvojiti Maleziju i Indoneziju, čiji su me stanovnici impresionirali", kaže naš sagovornik.Fatihovo učenje neodoljivo podsjeća na kur'ansku interpretaciju jednog od najpoznatijih učača Kur'ana danas u svijetu, kuvajćanina Misharyja Rashida al-Afasyja."Ja sam odrastao uz Misharyja i godinama sam slušao samo njega i nikog drugog. Jednostavno sam volio njegov glas i kako uči Kur'an, a nisam ga imao namjeru imitirati. To je s vremenom samo došlo. Mene ljudi često pitaju kako da uče poput nekog poznatog učača, zato im ja kažem da slušaju dugo vremena samo jednog učača i melodija će im sama ući u pamćenje. Ako se nekoliko učača sluša u isto vrijeme, neće se moći postići taj efekat", ističe.Iako su obojica poznati širom svijeta, Fatih nije imao prilike upoznati Misharyja. Ipak, i to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, kako otkriva, u oktobru će Mishary nastupati u Engleskoj gdje će promovisati svoj novi album ilahija."Tamo će boraviti šest dana i postoji mogućnost da ću i ja nastupati s njim na toj turneji. Inače, kad je nedavno Mishary bio u Bosni ja sam se iznenadio koliko je ljudi željelo da ga vidi i bili su oduševljeni njegovim dolaskom. S druge strane, puno ljudi mi je reklo da učim kao Mishary. Onda ja sebi kažem: 'Super, ako toliko ljudi voli Misharyja, neka me bar jedan mali dio cijeni i poštuje kao njega i ja ću biti presretan'", napominje.Komunikaciju putem društvenih mreža on smatra veoma bitnom u današnjem periodu, jer skoro svaki čovjek u svijetu posjeduje pametni telefon, putem kojeg ima priliku doznati za dešavanja širom planete."U slobodno vrijeme svako može surfati, provoditi vrijeme na Facebooku, Youtubeu, čitati nešto ili slušati. Puno je onih koji putem društvenih mreža nastoje slati dobre poruke i raditi nešto dobro za ljude, što i ja nastojim činiti putem učenja Kur'ana. I na to dobijam jako pozitivne reakcije. Dobijam mnogo reakcija i od nemuslimana i one su uglavnom pozitivne, što me posebno raduje. S druge strane, ne smije se dopustiti da se živi život radi Facebooka i društvenih mreža. Ja sam puno puta poželio da se 'skinem' sa socijalnih mreža i da ih uopće ne koristim više, no zaista ne mogu jer su mi nužne zbog ovog čime se bavim, odnosno kako bi moji isječci došli do što većeg broja ljudi", kaže Fatih.Na konstataciju da li mu se čini da je poznatiji u svijetu nego u BiH, Fatih ističe da je i on stekao takav dojam."Manje me ljudi u Bosni prepoznaju na ulici, nego u nekim drugim zemljama, zasigurno. Pored toga, pošto imam menadžera koji mi pravi rasporede, moram priznati da je ovdje mnogo teže napraviti neku manifestaciju ili program, nego drugdje u svijetu. Stvari se odvijaju sporo i komplikovano. Žao mi je što ću biti čitava dva mjeseca u Bosni, a neću se imati priliku predstaviti svojim Bosancima, iako u drugim zemljama, u mnogo kraćem periodu, stvari teku dosta jednostavnije i brže. Ipak, želim naglasiti da sam u Bosnu stigao prvenstveno da posjetim rodbinu i vidim svoju zemlju, a ne zbog toga, i vjerujem da će se i ove ostale stvari, ako Bog da, vremenom same poklopiti", govori Fatih.Njemu je ovo druga posjeta BiH. Prvi put je, kako kaže, bio sa devet ili deset godina i nije mnogo zapamtio."Tada sam došao sa mamom koja je iz Bijeljine, pa smo bili u tom dijelu države, a čini mi se da smo posjetili i Tuzlu te Sarajevo. No te posjete se veoma malo sjećam. Ovo je prvi put da sam stigao sa širom porodicom, sestrom, mamom, i dedo je tu, a stigli smo putem agencije jer smo željeli posjetiti svaki kutak države i najpoznatija mjesta. U Bosnu sam došao na dva mjeseca, s tim da sam u međuvremenu išao pet dana u Njemačku i deset dana u Libanon", ističe.Fatih kaže da mu je Bosna prelijepa, a posebno ističe Sarajevo i njegovu čaršiju."Od svega bosanskog, najviše volim burek. Zaista, ne možete ni zamisliti koliko uživam u bureku. Svaki dan bih ga mogao jesti, i ujutro, u sred dana, ali i navečer. U Houstonu ima samo jedna buregdžinica, a ovdje se burek može jesti na svakom ćošku i stvarno su dobri. I zbog toga dodatno uživam", kaže naš sagovornik.Inače, Fatih se oženio prije mjesec dana, a supruga mu je porijekom iz Sirije. I ona je doputovala s njim u Bosnu."Drago mi je što sam došao s njom jer ima priliku vidjeti moju porodicu i zemlju. Također, došli smo u periodu kada nekoliko mojih bliskih rođaka uplovljava u bračne vode, a i ja sam se nedavno oženio, tako da ima i dosta slavlja ovih dana, a i cijela porodica se okuplja. Iako je bilo malo vruće posljednjih dana, mislim da nisam mogao doći u bolje vrijeme. Također, vrijeme u Bosni dobro će mi doći da poboljšam konverzaciju na bosanskom jeziku, budući da u Americi ne provodim puno vremena sa Bosancima i Hercegovcima, osim sa članovima porodice", kaže Fatih, dodajući za kraj da će u BiH ostati do kraja avgusta, a iz Krajine će uskoro stići u Sarajevo gdje planira provesti ostatak vremena.