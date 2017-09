Faruk Obuća, najmlađi goraždanski hafiz: Najveća odgovornost je opravdati ono što znaš

Goraždanin Faruk Obuća, student psihologije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, ove je godine položio hifz i tako u 21. godini života postao najmlađi hafiz u svom rodnom gradu.

