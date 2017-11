Na dan kada Mostar, ali i cijela naša zemlja obilježava 24. godišnjicu rušenja Starog mosta u Mostaru, na samom mostu susreli smo najveću legendu mostarskih skokova Emira Balića. Samo za naš portal Balić se prisjetio tih dana 1993. godine.

Stari most (Foto: Klix.ba)

"Deveti novembar 1993. godine je bio dan žalosti ne samo za Mostarce, nego za cijeli svijet. Rat je bio, ovdje su ljudi ginuli u velikom broju svaki dan, ali nije proglašavan dan žalosti. Kada je srušen Stari most proglašen je, što najbolje govori kakvo je mjesto Starog bilo i ostalo u životima Mostaraca", kazao nam je emotivno Balić.Najveća legenda mostarskih skokova Emir Balić upravo sa Starog mosta prisjetio se tih vremena kada su hiljade ljudi živjele pod snajperskim nišanima i uz zvuke eksplozija granata."Na nas je vršena agresija i s jedne i s druge strane, bilo je vrlo teško, a na sve to je onda došlo rušenje Starog kao najveći šok. Mi smo ga držali za najstarijeg Mostarca, poštivali smo ga kao živo biće. S njega smo skakali, preko njega smo prelazili, pod njim smo učili plivati, za vrijeme školskih raspusta najviše smo vremena provodili oko njega. Ispod njega smo igrali mali fudbal, s pećina skakali, naša veza s njim bila je životna i ljudska", kazao nam je i danas stojeći pored mosta legendarni Balić.Sjetio se i kako je u ta vremena čin prvog skoka sa Starog mosta tretiran kao čin ulaska u "Društvo hrabrih"."Od izgradnje 1566. godine pa sve do rušenja 1993. most je bio svjetska destinacija, nadaleko čuven. Ljudi iz svih krajeva su dolazili, most je pretrpio mnoge prirodne nepogode, a nije bio srušen. Stari most nisu žalili samo Mostarci, to je najvažnije, žalili su ga ljudi svijeta", zaključio je Balić.Stari most u Mostaru srušen je granatiranjem Hrvatskog vijeća obrane 9. novembra 1993. godine u 10 sati i 16 minuta. Obnova Starog mosta koju su finansirale brojne zemlje svijeta i Grad Mostar počela je 2003. godine, a završena u julu 2004. Ceremonija svečanog otvorenja upriličena je 23. jula 2004. godine.Dvije godine kasnije Stari most je zajedno sa starom gradskom jezgrom Mostara uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine. Tako je postao prvi spomenik kulturne baštine na UNESCO-ovom popisu iz BiH.