Emdžad Galijašević ostvario pravo na "bijeli hljeb": Mjesečno će primati 4.500 KM

Bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević od jučer i zvanično koristi pravo na dobijanje plate nakon završetka mandata, odnosno tzv. "bijeli hljeb", potvrdio je danas gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Emdžad Galijašević, bivši gradonačelnik Bihaća (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević od jučer i zvanično koristi pravo na dobijanje plate nakon završetka mandata, odnosno tzv. "bijeli hljeb", potvrdio je danas gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Vijećnik Građanskog saveza u Gradskom vijeću Bihaća Sej Ramić uputio je danas vijećničko pitanje gradonačelniku Šuhretu Fazliću u vezi statusa bivšeg gradonačelnika i njegovog zahtjeva za ostvarivanjem "bijelog hljeba".



Ramić je istakao da će šestomjesečno korištenje ovog prava bivšeg gradonačelnika koštati budžet grada oko 25.000 KM, te je zatražio mogućnost da se ne udovolji Galijaševićevom zahtjevu, s obzirom na to da se prošle godine tog prava odrekao sam Galijašević i to na sjednici Gradskog vijeća.



Međutim, Fazlić je istakao da je jučer potpisao rješenje kojim je to pravo Galijaševiću omogućeno.



"Ja sam to zatezao sve do jučerašnjeg dana, čekajući da će bivši gradonačelnik možda naći posao, s obzirom na to da je bilo nekih kombinacija, međutim nije dobio posao, te sam na kraju morao potpisati. Jednostavno, on ima zakonsko pravo na to. Da nisam potpisao, gradski budžet bi imao veću štetu, jer bi on to pravo dobio sigurno sudskim putem, zatezna kamata je 12 posto, pa bi to ispalo puno više nego što je sada i smatrao sam da je ovo isplativije rješenje", pojasnio je Fazlić svoju odluku.



Interesantno je u cijeloj priči, a što je i potvrđeno za Klix.ba u Gradskoj upravi, da će bivši gradonačelnik Emdžad Galijašević u narednih šest mjeseci dobijati platu od 4.500 KM, dok će aktuelni gradonačelnik Šuhret Fazlić mjesečno dobijati 2.500 KM, budući da je samoinicijativno po stupanju na dužnost smanjio sebi platu za 40 posto.



Podsjećamo, Emdžad Galijašević je u novembru prošle godine, tačnije samo dan prije predaje dužnosti Fazliću, uputio nadležnoj službi pravo na ostvarivanje plate nakon završetka mandata, tzv. "bijelog hljeba". Javnost je negativno reagirala na njegov zahtjev, budući da se bivši gradonačelnik iste privilegije odrekao u maju prošle godine, čime se javno pohvalio.



U međuvremenu je objasnio zašto je zatražio "bijeli hljeb".



"Potvrđujem da sam to aktivirao i nema nikakvog razlog da to ne uradim. Ja jesam rekao na sjednici Gradskog vijeća da nisam za bijeli hljeb, ali zbog načina na koji sam maknut od onih koji su ovo namjestili i isplanirali i koji i dalje namještaju i planiraju, ja ne vidim nikakvog razloga da ne predam zahtjev za tu privilegiju. Ništa me ne obavezuje da ne tražim ono što mi zakonom pripada", istakao je Galijašević prilikom predaje dužnosti.