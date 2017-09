Elmedin Konaković: Da je ViK uradio samo dio onoga što smo tražili, redukcija ne bi bilo

Elmedin Konaković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković očitovao se o gorućem problemu u Sarajevu, redukcijama vode, napomenuvši na svom Facebook profilu da su u prošloj godini izdvojili 6,6 miliona za Vodovod, za rekonstrukciju mreže i nabavku alata i opreme.

"Izdvojili smo i 2 miliona KM za detekciju mreže kako bismo tačno i precizno detektovali svaki kvar i ono sto je posebno bitno, detektovali nelegalne potrosače. Zatekao sam u iznenadnim kontrolama u ViK-u samo trii ekipe za otklanjanje kvarova u avgustu prošle godine i broj otklonjenih kvarova u odnosu na 2015. bio je drastično manji. Curenja na mreži mnogo veća. Nakon burnih rasprava broj ekipa je povećan na 10 i mislim da je i to nedovoljno", napisao je Konaković.



Napoenuo je kako su ustanovili da ViK nema mjerače protoka, te je to usporedio kao da TVSA nema kamere.



"ViK nema bagere, nije ih ni kupovao, kupljena su auta. Jedno za izvršnog direktora. I vozač za istog. Nema kadrova koji treba da izađu na teren, a primaju se ljudi u administraciju koje ima viška", istakao je Konaković.



Dodao je kako je ličnim angažmanom izmolio najbolje ljude u BiH, nestranačke, stručne, da se uključe i pomognu da se problem riješi, a da iz ViK-a pri tom kažu da vrši pritisak na njih.



"Tačno je, vršim pritisak. Premijer je naravno prvi u lancu odgovornosti i snosi krivicu za sve sto se dešava u Kantonu. Tačno je i da sam najavljivao prestanak redukcija krajem 2017. godine. Da su samo dio onoga sto Vlada trazi uradili kako treba, a za to smo izdvajali ozbiljan novac, redukcija ne bi bilo. U najsušnijem periodu, zadnjih nekoliko dana, imamo 2600-2800 l/s koje se isporučuju u mrežu. Duplo više nego što Sarajevu treba", istakao je Konaković.



Istako je da nijedan veći privredni subjekt koji je dužan ili manipuliše vodom nije isključen iz sistema. Nikakva borba protiv nelegalnih potrosača.



"Zbog svega toga sam protivno stavovima politika krenuo u promjenu upravljačkih struktura. Skupština preduzeća je smijenjena, imenovana je nova koja je marljivo radila nešto više od mjesec i pripremila prijedloge rješenja. Očekujem značajne promjene unutar ViK-a, u organizaciji rada preduzeća. Već naredne sedmice", poručio je Konaković.



Napomenuo je da su dogovorili angažman sa ljudima koji su u Zenici i Tuzli rješavali sličan problem.



"Dolazi nam 50 miliona KM kredita. Ove godine opet preko 5 miliona iz budžeta, 2 miliona za detekciju će se opet aktivirati. Da nam sistem dozvoljava, sve bi radili umjesto ove uprave. Isključivali, otklanjali kvarove, mjerili mrežu. Ne može tako na moju žalost", istakao je Konaković.



Dodao je kako je stavio politički status na kocku zbog odluke da u ViK uđu nestranački ljudi, stručni.