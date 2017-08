Ekstremne vrućine u BiH donose mogućnost požara, građani moraju biti oprezni

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Dolaskom vala ekstremnih vrućina na područje Bosne i Hercegovine stvorila se i veća mogućnost za aktiviranje novih požara. Federalna uprava civilne zaštite (FCUZ) je u pripravnosti, spremni su odgovoriti izazovima koji im se nameću, a građanima se savjetuje da budu posebno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom.

Dolaskom vala ekstremnih vrućina na područje Bosne i Hercegovine stvorila se i veća mogućnost za aktiviranje novih požara. Federalna uprava civilne zaštite (FCUZ) je u pripravnosti, spremni su odgovoriti izazovima koji im se nameću, a građanima se savjetuje da budu posebno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom.