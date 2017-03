Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima i predstavnicima firmi ASA Šped i Veritas Automotive obišli su proizvodne i skladišne objekte firme ASA Šped u privrednoj zoni Rajlovac u sklopu kojih djeluje Veritas Automotive.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima i predstavnicima firmi ASA Šped i Veritas Automotive obišli su proizvodne i skladišne objekte firme ASA Šped u privrednoj zoni Rajlovac u sklopu kojih djeluje Veritas Automotive.

Tom prilikom načelnik Efendić uručio je Abdulahu Povlakiću, direktoru ASA Špeda, građevinsku dozvolu za jedan od proizvodnih objekata koji će se graditi u narednom periodu, a u sklopu kojeg će raditi jedna od najvećih firmi u našoj općini i BiH u oblasti autoindustrije firma Veritas Automotive.



Radi se o firmi koja je prošle godine imala izvoz od 13 miliona eura samo sa lokacije u Rajlovcu. Za izgradnju i proširenje kapaciteta u prošloj godini uloženo je ukupno 18 miliona konvertibilnih maraka. Na lokaciji u Rajlovcu posluje od 2011. godine, kada su se proizvodnja i logistika odvijale u jednoj hali da bi se do danas razvili u jedan ozbiljan pogon koji ima pet velikih hala površine 14.000 kvadratnih metara. Uz to broj od šest radnika, koliko ih je bilo u 2011. godini, do februara ove godine dostigao je 250 zaposlenih, a u planu je da do 2018. godine imaju 500 zaposlenih radnika.



"Automotive Veritas je firma koja prati skoro sve proizvođače u Njemačkoj autoindustriji od Volkswagena, Mercedesa, BMW-a i drugih, tako da oni ovdje imaju jedan veliki zamah kada je u pitanju širenje proizvodnje. Radi se o dosta automatizovanoj proizvodnji, u kojoj radi oko 250 uposlenih, a uz izgradnju objekta koji će se graditi u ovoj godini, planirano je zapošljavanje novih 50 radnika. Za nas su proizvodnja i radna mjesta u proizvodnji vrlo značajna, a ovdje se u potpunosti radi o izvozno orijentisanoj proizvodnji", izjavio je Efendić.



Prema riječima Malika Ramića, voditelja finansija u firmi Automotive Veritas, ovaj dio firme specijaliziran je za proizvode od plastike.



"Mi primarno snabdijevamo autoindustriju sa nekih 650 vrsta proizvoda i unutar našeg holdinga svi proizvodi od plastike proizvode se u BiH i to od plastičnog granulata do gotovog proizvoda", pojasnio je Ramić.



Prilikom obilaska objekata ASA Špeda, direktor Abdulah Povlakić zahvalio je predstavnicima Općine na dobroj poslovnoj saradnji, koja je u zamahu od prije nešto više od četiri godine.



"Osigurali smo resurse i uslove za nesmetan rad Veritasu, kako bi oni mogli proizvoditi najkompliciranije proizvode autoindustrije namijenjene za strano tržište. Pored proizvodnih imamo i logističke prostorije i namjeravamo širiti kapacitete, naravno uz podršku Općine Novi Grad", naveo je Povlakić.