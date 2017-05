Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i kantonalni ministar privrede Muharem Šabić, zajedno sa privrednicima koji djeluju u industrijskoj zoni Bačići obišli su radove na izgradnji vodovodne mreže u ovom dijelu Novog Grada, na koju će biti priključeno oko 40 objekata.

Izgrađeno je oko kilometar i 200 metara vodovodne mreže na potezu od velikog kružnog toka u Briješću do željezničkog depoa u Rajlovcu, čime će taj dio industrijske zone po prvi put dobiti vodovodnu mrežu.



U toku je ispiranje cjevovoda, nakon čega će se pristupiti ispitivanju vode, a potom i priključenju objekata na novoizgrađenu mrežu. Na taj način osigurat će se bolji uslovi za rad privrednika u industrijskoj zoni Bačići, koji su za vodosnabdijevanje koristili pomoćne pumpe, što je otežavalo njihov rad.



Projekat zajednički implementiraju Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo.



"Ranije je u ovoj industrijskoj zoni postojala improvizirana vodovodna mreža koja nije mogla zadovoljiti kapacitete industrijskih objekata, u kojima radi blizu 500 zaposlenika. Za njih je značajno da imaju urednu vodovodnu infrastrukturu. Međutim, neophodno je sanirati i saobraćajnicu koja ide kroz ovu industrijsku zonu, a koja nije u dobrom stanju. Jedan od preduslova da bi se krenulo u njenu rekonstrukciju bila je izgradnja vodvodne mreže", istakao je načelnik Efendić.



Dodao je da će se u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima kako bi se ova industrijska zona dovela u stanje, u kojem će poslovni subjekti imati urednu infrastrukturu.



Prema riječima ministra Šabića, resorno ministarstvo svake godine povećava finansijska izdvajanja za industrijske zone, a ove godine Vlada KS-a u industrijske zone ulaže više od 2,5 miliona maraka.



"Od toga će u industrijsku zonu Rajlovac biti uloženo oko 600.000 KM", ističe ministar Šabić.



"Domavija" je jedna od firmi koja je prva počela raditi u ovoj industrijskoj zoni i zapošljava veliki broj radnika. Avdo Pašić, predstavnik firme, izrazio je zadovoljstvo time što će konačno biti priključeni na gradsku vodovodnu mrežu.



"Ovdje imamo proizvodnju i prodaju i zapošljavamo veliki broj radnika. Prije nekoliko godina imali smo požar, koji nismo mogli ugasiti zbog toga što nismo imali normalan pritisak vode. Raduje me činjenica da smo konačno dobili gradsku vodovodnu mrežu. Vrlo smo zahvalni načelniku Općine Novi Grad i ministru privrede. Trenutno imamo problem sa putem, očekujem da ćemo i to u narednom periodu riješiti", kazao je Pašić.



Nakon obilaska radova održan je sastanak sa predstavnicima firmi, na kojem je razgovarano o rješavanju problema sa kanalizacionom mrežom i saobraćajnom infrastrukturom, saopćeno je iz Općine Novi Grad.