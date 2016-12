Ova godina je bila rekordna po broju turista u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Federalnog ministarstva okoliša i turizma registrovano je blizu milion i po noćenja, što znači da bi od boravišne takse trebala biti naplaćena 3 miliona KM, a imamo nešto više od milion KM za ovu godinu, kazala je za Klix.ba ministrica Edita Đapo.

Edita Đapo, ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Upravo je problem neprijavljivanja turista i neplaćanja takse jedan od pokazatelja manjkavosti zakonskih rješenja u oblasti turizma. Taksu i druge nedostatke u ovoj oblasti trebalo bi da regulišu novi zakon o turizmu, zakon o boravišnoj taksi i zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Kada je riječ o Nacrtu zakona o turizmu, očekuje se izjašnjavanje Doma naroda Parlamenta FBiH, zakon o boravišnoj taksi je utvrdila Vlada FBiH i poslan je u proceduru, a zakon o ugostiteljskoj djelatnosi uskoro ide na razmatranje u Vladu."U zakonu o turizmu dolazi do promjene statusa turističkih zajednica koje će se nazivati organizacijama. Omogućit će se da svaki nivo vlasti može osnovati svoju turističku organizaciju, ako ima potrebe i ako je može finansirati. Olakšat će se registracija turističkih organizacija, ukida se ispit za voditelje poslovnice, ali bit će propisano koje uslove osoba koja obavlja tu funkciju mora ispunjavati. Regulisat ćemo situaciju u vezi s turističkim vodičima koji više neće morati biti obrtnici, moći će imati dopunsku djelatnost za koju neće morati imati fiskalnu kasu. Također, turističke organizacije će moći angažovati vodiča, što do sada nisu mogle", kazala je za Klix.ba Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma.Novi zakon predviđa da vodiči polažu teži i skuplji ispit nakon kojeg će moći raditi na području cijele Federacije. Nosit će zastavice, uniformu i iskaznice na osnovu kojih će inspektori biti u mogućnosti da na terenu utvrde eventualne nepravilnosti, odnosno da li vodič ispunjava zakonske uslove."Imali smo niz sastanaka i sa vodičima i sa turističkim agencijama i oni su nam dali ove inpute. Ukoliko jedna agencija dovede grupu turista i oni žele, recimo, ići na Vlašić, u Mostar i Sarajevo, naravno da im treba vodič koji ima ispit za cijelu FBiH. To ne znači da će neko gubiti posao jer će neke organizacije koje nemaju vodiča za cijelu FBiH angažovati kantonalnog vodiča", rekla je Đapo.Zakon o turizmu trebao bi regulisati i prijevoz stranih turista tako što će turističke organizacije moći imati svoje automobile za rentanje ili angažovati rent-a-car za prijevoz turista, što bi djelimično trebalo utjecati na količinu posla privatnika koji prevoze turiste, prvenstveno one iz arapskih zemalja. Također, u registru ministarstva bit će upisane sve agencije, ugostiteljski objekti i privatnici koji iznajmljuju stanove. Federacija će biti zadužena za hotele s 4 i 5 zvjezdica i kategorizaciju privatnih stanova, a sve drugo će raditi kantoni. Zakonom o boravišnoj taksi bit će određeno ko je oslobođen plaćanja takse."Privatnici koji izdaju stanove će morati platiti paušal, odnosno 60 KM po krevetu. Većina njih želi prijaviti turiste jer žele zaštitu ukoliko dođe do uništavanja imovine. Oslobođene su osobe s invaliditetom, djeca na ekskurzijama i osobe koje idu na banjsko liječenje po preporuci ljekara. Vlada će svake godine odrediti kolika će biti boravišna taksa, a zakon reguliše prikupljanje i raspodjelu takse. Novac nam sada nestaje. Prijedlog Vlade je da 10 posto ide Federaciji, 10 posto kantonima, a 80 posto lokalnoj zajednici. S obzirom na to da je do sada 20 posto išlo Federaciji, a 80 kantonima, kantonalne vlasti se protive ovom prijedlogu", istakla je Đapo.Ono što zakon o ugostiteljstvu predviđa je edukacija i certifikacija koja će biti obavezna za uposlenike u hotelima."Svi hoteli sa 4 i 5 zvjezdica imaju deficitarni kadar kuhara i konobara koji će imati dodatne edukacije. Nastojat ćemo povećati nivo tih radnika. Ovo se ne odnosi na konobare u restoranima i kafićima. Svaki će hotelijer rado poslati uposlenike na edukaciju i sigurna sam da neće biti potrebe za kaznama", navela je ministrica Đapo.Ministrica ističe da ministarstvo ima grant sredstva, ali da ih ne može trošiti na odlazak na sajmove. Upravo je to i razlog zbog kojeg ministarstvo nije učestvovalo na prestižnom Svjetskom sajmu turizma u Londonu u novembru, ali Đapo tvrdi da nam promocije nije nedostajalo."Nekoliko turističkih djelatnika je išlo u London, Lasta iz Mostara je bila nosilac i prilično dobro je predstavila BiH. Mi kao ministarstvo nismo mogli organizovati odlazak jer nemamo sredstava, a turistička zajednica u FBiH više ne postoji. Ove godine sam odlučila da grant sredstva uložimo u ruralni i sportsko-avanturistički turizam kako bi se produžila sezona na planinama", kazala je Đapo.Osim turizma, Đapo tvrdi da ministarstvo nastoji riješiti i problem zagađenja, ističući da su Sarajevo, Zenica i Tuzla najzagađeniji gradovi u FBiH. Dok Tuzla i Zenica imaju problem sa industrijskim postrojenjima, Sarajevo ima s malim ložištima, lošim ugljem i automobilima koji ispuštaju više izduvnih gasova, a uprkos tome prolaze tehnički pregled i bivaju registrovani."U Sarajevu je potrebno sistemski rješavati problem, subvencionirati plin ili izgraditi toplovod Kakanj-Sarajevo. Što se tiče Zenice, najveći zagađivač je Arcelor Mittal. Tuzla ima termoelektrane i Gikil koji zagađuje zemljište i rijeku. Okolinskim dozvolama propisuju se uslovi za investiranje i granice koje se moraju ispoštovati u narednih pet godina", kazala je Đapo.Ministrica ističe da pregovori o dozvoli za Arcelor Mittal traju predugo, ali da bi proces trebalo da bude završen do polovine januara.