Dunović: FERK je pozitivan primjer da politika ne mora biti kočničar procesa

Foto: Klix.ba

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović i potpredsjednik Milan Dunović danas su posjetili središte Regulatorne komisije za energiju u FBiH – FERK. U ime domaćina FERK-a goste su primili predsjednik Mile Srdanović te članovi komisije Sanela Pokrajčić i Jasmin Bešo, a razgovarano je o aktuelnom stanju u ovoj instituciji te planovima za naredni period.

"Ovo je institucija za koju je ustavom predviđeno da imenovanja vrše predsjednik i dva potpredsjednika Federacije BiH. Posljednje imenovanje članova FERK-a je prvi put urađeno tako da je lista na parlamentu prošla bez problema, tehnički usaglašena sva tri kandidata, prijedlog predsjednika i nas potpredsjednika Federacije BiH", kazala je potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović.



Potpredsjednik Dunović je naglasio značaj FERK-a te naveo da je ova institucija jedan od rijetkih primjera gdje politika nije bila kočničar nekih procesa, prvi put je to bilo imenovanje svih članova jedne agencije istovremeno.



"Dobro znamo drugačije primjere imovanja, prvo jednog člana, naknadno drugih, da ljudi budu u tehničkom mandatu, a sve to može rezultirati da se posao jedne ovako važne institucije ne odvija na prvi način", rekao je Dunović, te dodao da danas žele od članova FERK-a čuti na koji način funkcionišu, šta se desilo od imenovanja i koji su im planovi za naredni period.



Da je FERK bio predmet političkih igrarija kazao je predsjednik te institucije Mile Srdanović, ali je to uspješno otklonjeno prije tri mjeseca imenovanjem tri člana.



"Svi smo konačno regularni članovi FERK-a, što se dugo nije desilo. Nemamo mandate da se uplićemo u politku, nas je možda politka dovela ovdje, ali sada je na nama obaveza da tehnički radimo najispravnije moguće", zaključio je Srdanović.