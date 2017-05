Dugi sudski procesi: Građani nekad i godinama čekaju da im policija i sudovi vrate oduzete predmete

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon okončanja nekog krivičnog postupka, predmeti koji su oduzeti od osumnjičenih, privedenih ili osoba protiv kojih se vodio postupak, teško dolaze nazad u njihove ruke, iako više nisu potrebni policiji i sudovima. Veliki broj građana žali se na ove dugotrajne procese zbog kojih godinama čekaju na povrat predmeta.

Nakon okončanja nekog krivičnog postupka, predmeti koji su oduzeti od osumnjičenih, privedenih ili osoba protiv kojih se vodio postupak, teško dolaze nazad u njihove ruke, iako više nisu potrebni policiji i sudovima. Veliki broj građana žali se na ove dugotrajne procese zbog kojih godinama čekaju na povrat predmeta.