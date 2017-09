Duffy: Mladi su najveći potencijal BiH

U Sarajevu je u četvrtak naveče održana promocija mirovnih aktivnosti mladih, realizovanih u okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost, koja je okupila učesnike iz 35 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na događaju su predstavljeni rezultati postignuti kroz male grantove "PRO-Active", koji su bili namijenjeni neformalnim grupama mladih iz zajednica u kojima djeluje navedeni projekat, na poljima unaprjeđenja infrastrukture, obrazovanja, kulture, sporta, medija, zaštite okoliša i drugim. Osnovni cilj ovog programa bio je da podrži mlade da doprinesu procesima pomirenja i izgradnje mira u svojim zajednicama, a kroz navedene aktivnosti.



Tom prilikom, direktor misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, je rekao: "Mladi su jedan od najmanje iskorištenih resursa u BiH i njen najveći potencijal, a njihovo mobiliziranje za sudjelovanje u međuetničkim razmjenama, saradnji i društvenom aktivizmu, ključno je za pomirenje. Ako su motivisani da razvijaju ideje i pretvore ih u projekte i ako im se pruži podrška, oni mogu puno doprinijeti razvoju svojih zajedica. To je ono što je naša PRO-Budućnost učinila u 35 od 61 zajednice u kojima djelujemo - i to je ono što promovišemo danas."



Kroz PRO-Active je ukupno podržano preko 130 grantova, vrijednih preko 260.000 KM, od kojih je korist imalo preko 14.000 građana u 35 zajednica, iz kojih su, osim mladih, događaju prisustvovali i predstavnici općina i gradova u kojima su provedeni projekti. Važno je napomenuti i da su lokalne zajednice podržale svoje mlade sa preko 120.000 KM da realiziraju svoje inicijative, što je dokaz da mirovna nastojanja imaju plodno tlo u našoj zemlji.



Inga Kotlo iz Mostara, voditeljica projekta iz okvira PRO-Active fonda, razvila je, sa svojim timom, ideju "Lov na blago Hercegovine", koja je okupila mlade iz Mostara, Čapljine i Nevesinja, a koji su "tražili blago", odnosno zajedničke kulturno-istorijske spomenike i znamenitosti u svojim gradovima, te Počitelju.



Kotlo se, u ime svih PRO-Active dobitnika grantova, obratila prisutnima na sinoćnjem događaju.



"Ovo zaista jest bila vrijedna prilika za nas, da se uvežemo i povežemo i da osmislimo kvalitetne ideje i inicijative. Tek tada shvatimo koliko, zapravo, jeste veliko to zdravo, inspirativno i mlado društveno tkivo u BiH i to je zaista motivirajuće. Bili smo podrška jedni drugima u offline i online svijetu i napravili smo veliki odjek u našim lokalnim zajednicama. Mir i naše kulturno-istorijsko bogatstvo zaista jesu naše najveće blago", Inga Kotlo.



PRO-Budućnost je USAID-ov projekat koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u BiH.