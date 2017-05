Drugu polovinu maja obilježit će toplo, ali nestabilno vrijeme

Foto: Arhiv/Klix.ba

Proteklu sedmicu obilježile su nagle izmjene sunčanih perioda i lokalni proljetni pljuskovi, a slično vrijeme zadržat će se i do kraja maja.

Proteklu sedmicu obilježile su nagle izmjene sunčanih perioda i lokalni proljetni pljuskovi, a slično vrijeme zadržat će se i do kraja maja.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naredna dva dana obilježit će nestabilan period s intenzivnijim padavinama u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne.



Stabilnije vrijeme s malim izgledima za povremeni lokalni pljusak prognozira se od 18. do 24. maja. Od 25. maja do kraja mjeseca meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenskih prilika, pri čemu će postojati mogućnost za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova.



U periodu od 15. do 24. maja jutarnje temperature iznosit će od 7 do 12, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni celzija. Najviše dnevne temperature će biti relativno visoke s vrijednostima u Bosni od 20 do 25, a u Hercegovini od 23 do 28 stepeni.



Krajem mjeseca temperature će biti u porastu u odnosu na prethodni period sa najnižim temperaturama od 10 do 15, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni i najvišim dnevnim do 27, a u Hercegovini do 29 °C.