Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je boravio u službenoj posjeti premijeru Zeničko-dobojskog kantona Miralemu Galijaševiću i ministrima gdje su razgovarali o aktuelnoj tematici i problemima. Čović je istakao kako je Zeničko-dobojski kanton primjer kako privreda treba da se razvija, ali i da je potrebno korigirati fiskalnu problematiku i napraviti pravičniju raspodjelu.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je boravio u službenoj posjeti premijeru Zeničko-dobojskog kantona Miralemu Galijaševiću i ministrima gdje su razgovarali o aktuelnoj tematici i problemima. Čović je istakao kako je Zeničko-dobojski kanton primjer kako privreda treba da se razvija, ali i da je potrebno korigirati fiskalnu problematiku i napraviti pravičniju raspodjelu.

Sastanak je počeo u 16 sati uz prisustvo ministara Zeničko-dobojskog kantona koji su izvijestili Čovića o situaciji u privredi, socijalnoj, zaštiti, obrazovanju, dok su premijer Galijašević i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak iznijeli izvještaje o radu Vlade i Skupštine Kantona.



"Drago mi je da smo mogli prenijeti dobre vijesti. Zeničko-dobojski kanton ima najrazvijeniju privredu, s najvećim je izvozom u Federaciji Bosne i Hercegovine", kratko je prokomentarisao Galijašević.



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo što je posjetio Zeničko-dobojski kanton te da su teme sastanka bile jednostavne s osnovom na to kako ZDK može dati svoj doprinos kako bi se čim prije olakšao kandidatski pristup evropskom putu.



"Ja vjerujem da ćemo do kraja ovog mjeseca moći izvijestiti naše prijatelje iz Brisela da je BiH u stanju ispuniti uvjete koje smo dogovorili. Razgovarali smo o nacrtu obračuna, da se usvoji u novembru, što bi bio pokazatelj stabilnosti. Onaj ko kroz izvršnu i zakonodavnu vlast usvoji proračun za narednu godinu u tekućoj godini sigurno nudi stabilnost na tom prostoru", kazao je Čović te dodao da su svjesni problema, ali da vjeruju prijateljima u Briselu.



Istakao je da je Zeničko-dobojski kanton među prvima izvršio obaveze vezane za upitnik te da se razgovaralo i o akcizama koje su indirektno vezane i za ovaj kanton koji je trenutno najveće gradilište Koridora 5C.



"To je opća slika i ovo je dobar primjer. Ovo nije samo danas, ja sam često ovdje u drugim ulogama, a načelnik Žepča Mato Zovko mi je govorio da se svugdje može naglasiti da nema boljeg primjera saradnje nego u Žepču i ovdje", dodao je Čović.



Ohrabren je činjenicom razvoja Zeničko-dobojskog kantona te je pozvao i druge nivoe vlasti da budu ovdje i da iskoriste privredni potencijal tako što će omogućiti dolazak novih investicija koje se mogu osloniti na bogatstvo koje posjeduje ovaj kanton.



Na pitanje novinara portala Klix.ba šta konkretno državna vlast može ponuditi Zeničko-dobojskom kantonu koji u svemu prednjači u odnosu na druge kantone, Čović je istakao da država može ponuditi bezbroj benefita, ali da je potrebno regulisati fiskalnu problematiku.



"Moramo svi biti vjetar u leđa ovakvom kantonu. Postoji Zakon o javnim prihodima i drugi zakoni, kao i fiskalna problematika koja se može realnije sagledati i da raspodjela bude pravičnija. Ne zbog raspodjele, već zbog poticaja kako bi se pravile nove investicije i svima nam bilo dobro", izjavio je Čović te dodao:



"Moramo više sarađivati jer iste političke stranke čine vlast ovdje, u državi i u Federaciji BiH, pa neka ovaj glas isprovocira sve nas da budemo bliže premijeru i njegovim suradnicima", zaključio je Čović.