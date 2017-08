Dr. Stevanović: CT aparat u Općoj bolnici Sarajevo se pokvario danas, odmah smo reagirali

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu CT aparat nije u funkciji od danas u 15 sati, zbog čega će se pacijenti iz ove bolnice upućivati na preglede na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Dugogodišnji uposlenik Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" prim. dr. Dragan Stevanović kazao je za Klix.ba da je u takvoj situaciji, kada im se pokvari aparat, normalno da se pacijenti šalju u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i da tu nema ništa sporno."To je jedini CT koji ova bolnica ima, jer ona nije kapacitirana da bude urgentni centar. Aparat se pokvario dok smo pregledali pacijenta. Mi smo odmah angažirali servisere, jer imamo sa njima ugovor. Dužni su da u roku od četiri dana to poprave. Javili smo da ćemo od danas urgentne pacijente slati na Klinički centar, a to sam na zahtejev kolega s KCUS-a potvrdio tako što sam im poslao faks", kazao nam je dr. Stevanović.Dodao je da je u dopisu, koji je priložen uz tekst, naveo da se CT pokvario u 15 sati i da će urgentne pacijente slati po indikacijama i propisanoj proceduri na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu."Potom su pojedini režimski mediji objavili da CT već duže ne radi, pitajući se hoće li sada početi medijska hajka na šefa Odjeljenja za internu medicinu Dragana Stevanovića i direktora Zlatka Kravića. To je glupost. U takvoj situaciji, kad se pokvari CT, normalno je da šaljem pacijenta u veću kuću, u Klinički centar. Bio sam čak ljubazan i nazvao svoje kolege da obavijestim da je aparat pokvaren, a potom poslao i faks", kazao Stevanović za Klix.ba.Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je saopćeno da će se, s obzirom na to da je ta ustavnova već izrazito opterećena dijagnostikom, trijažiranje vršiti prema hitnosti i uputnoj dijagnozi."Klinički centar Univerziteta u Sarajevu će pojačati službu da bi izašli u susret bolesnicima koji ne mogu dobiti zdravstvenu uslugu u Općoj bolnici 'Prim.dr.Abdulah Nakaš'", saopćeno je s KCUS-a.