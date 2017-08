Dr. Maksić: Skoro kompletan kolegij ljekara podržao je Gavrankapetanovića, stvar je principa

Senad Maksić (Foto: Poliklinika FM)

Dr. Senad Maksić jedan je od 18 ljekara s Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su dali podršku šefu Klinike za ortopediju i traumatologiju Ismetu Gavrankapetanoviću i usprotivili se odlukama vezanim za ustroj i rad njihove klinike, a za Klix.ba je rekao da stvari ne mogu ovisiti o pojedincima koji se služe instrumentom kažnjavanja i nagrade.

"Kompletan kolegij ljekara, izuzev 2-3 osobe, izrazio je protest protiv načina i metodologije na koji se to radi. Riječ je o principu i odbrani principa. Dakle, neophodno je stvari dovesti na nivo gdje one neće ovisiti o dobroj volji pojedinaca i gdje se neće služiti instrumentom kažnjavanja i nagrade", kazao je Maksić.



Istakao je da bi izbor i smjena šefova Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kao i svih ostalih klinika, trebalo da bude stvar jedne demokratske procedure, prevashodno - jasne i transparentne procedure.



"To je sve što mi tražimo, ništa drugo. Vidjet ćemo gdje će ovo sve odvesti", istakao je Maksić, dodavši da su se ljekari s Ortopedije uvijek bunili protiv samovolje pojedinaca.



"Mi smo se uvijek bunili, čak i za vrijeme bivšeg rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Uvijek ćemo se buniti protiv takvih principa, ali u ovom slučaju to jasno koincidira s izražavanjem vlastitog mišljenja, svog stava i svog neslaganja, a kao reakcija na sve to dolaze ovakve stvari. Hajde da stvari pokrenemo s ovog mjesta pa da vidimo kako ćemo ih dalje rješavati", poručio je Maksić.