Doris Pack: Granica između entiteta je veća od granice između BiH i Evropske unije

Foto: Klix.ba

Učestvujući na konferenciji Panevropske unije u Bihaću, predsjednica Odbora Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu i nekadašnja povjerenica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pack istakla je da su granice između entiteta u Bosni i Hercegovini veće, nego granice između naše zemlje i Evropske unije.

Direktorica Robert Schuman Instituta, predsjednica žena Evropske narodne stranke, predsjednica Odbora Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu i nekadašnja povjerenica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pack obratila se danas učesnicima konferencije Panevropske unije u Bihaću, prokomentarisavši društveno-političke prilike u Bosni i Hercegovini.



"Svjesni ste da od kraja rata pa do danas, granice između entiteta su veće, nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ja sam jako često u BiH i često boravim na Univerzitetima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Kada pričam sa tim mladim ljudima, odnosno studentima, uviđam da oni, primjerice, iz Banja Luke nikada nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno. No, svi su zato bili u izvan svoje zemlje, odnosno u Evropskoj uniji", kazala je Pack.



S druge strane, navela je i jedan pozitivan primjer.



"Prekjučer sam imala interesantnu situaciju. Bila sam u Tešnju i tamo sam se srela sa načelnicima Tešnja, Teslića i Žepča. Svi dolaze iz različitih političkih stranaka, međutim surađuju, imaju dobre rezultate i na tom primjeru vidimo kako se politika može 'izmaknuti' i pustiti mjesto ekonomiji. Zasigurno, poslovi i biznis moraju biti odvojeni od politike", istakla je.



Na pitanje da li su Evropska unija i Vijeće za implementaciju mira 'podbacili' proteklih godina u pogledu Bosne i Hercegovine, Pack je istakla da je Dayton zaustavio rat i da je to bio njegov primarni cilj.



"Što se tiče državnog uređenja nakon Daytona, tu imamo Ustav koji bi trebao da bude nadograđen od građana BiH, jer Dayton je sačuvao zemlju cjelovitom, a sve ostalo je trebala biti nadogradnja. U Daytonu imamo jednakost tri naroda, međutim sada vidimo da neki misle da su 'jednakiji' od drugih i zbog toga se promjene Daytona dočekuju sa nepovjerenjem od onih koji smatraju da će biti 'zakinuti'", objasnila je Pack.



Ona je poručila da Bosna i Hercegovina treba sama da riješi probleme koji je muče, zato što je demokratska država.



"Ljudi su putem izbora birali svoje predstavnike i političare koji su sada na vlasti. Dakle, moć je u njihovim rukama. Nije bitno da li političari rješavaju probleme za građane ili EU, oni su izabrali da rješavaju pitanja građana, a istovremeno će to biti korisno za ulazak u Evropsku uniju", kazala je Pack.



Ona je navela i problem rada Katoličkih školskih centara, navodeći primjer katoličke škole u Bihaću. Prema njoj, do svih nesuglasica dolazi uslijed složenog sistema u državi.



"Mislim da je to stvarno sramota da na raznim nivoima vlasti, od općinskog, kantonalnog i entitetskog, zavisno od stranaka kojima pripadaju, neki su za rad tih centara, a neki su protiv. Najdeblji kraj u svemu tome izvlače djeca i njihovi roditelji", napomenula je Pack.