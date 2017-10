Rostovo je jedno od ski centara u Srednjobosanskom kantonu koje svake godine okupi hiljade turista iz BiH i zemalja regiona, a pripreme za zimsku sezonu uveliko su u toku.

Rostovo je jedno od ski centara u Srednjobosanskom kantonu koje svake godine okupi hiljade turista iz BiH i zemalja regiona, a pripreme za zimsku sezonu uveliko su u toku.

Skijalište "Rostovo" smješteno je desetak kilometara od Bugojna i idealno je za početnike s obzirom na to da se nalaze dvije mekane staze dužine 600 i 800 metara smještenih na visini od 1.160 metara. Zbog ruže vjetrova i nadmorske visine, jedno je od omiljenih mjesta sportista i rekreativaca, a u razgovoru za Klix.ba voditelj ski centra “Rostovo” Rusmir Kurbegović je kazao kako se već provode pripreme za narednu zimsku sezonu.



"Trenutno pripremamo staze našim planskim održavanjem jer mi imamo travnatu stazu koja je izuzetno dobra i nije opasna. Poslove oko liftova smo priveli kraju, a uskoro ćemo nabaciti i sidra koja van sezone skidamo. Rezervacija već imamo, to su uglavnom turisti iz Hrvatske i vjerujemo da je pred nama dobra sezona, samo ako nas vrijeme posluži", kazao je Kurbegović.



Ski centar Rostovo s prvim minusima aktivira snježne topove kojima je pokrivena čitava staza, kako bi turisti i prije prvog prirodnog snijega, osjetili zimske čari. Prošla sezona, prema riječima Kurbegovića, bila je jedna od najboljih u proteklih nekoliko godina zahvaljujući januarskim minusima.



"Prošle sezone smo imali goste iz Dalmacije, Slavonije, Zagreba, Hercegovine, a dosta gostiju nam dolazi i iz Tuzlanskog kantona. Naša mana je jedino što imamo male staze, ali opet je ujedno i prednost jer su sigurne za djecu i učenje prvih koraka na skijama", pojašnjava Kurbegović.



Iako zimi kroz ski centar "Rostovo" prođe više hiljada turista, proljeće je uglavnom mirno zbog manjka turističke ponude. Ljeto i jesen rezervisani su za seminare i konferencije i druge aktivnosti.



Kurbegović dodaje kako je za širenje turističke ponude na Rostovu potrebna veća podrška lokalne vlasti.



"Pošto smo jedini ovdje na Rastovu, imamo manje podrške nego ostali centri. Radimo 365 dana godišnje, a oni malo više forsiraju Vlašić koji istina ima više objekata i bolju stazu. Nemamo toliko jaku lokalnu i kantonalnu podršku i zaista nam je njihova podrška potrebna jer imamo potencijal koji možemo iskoristiti zbog povoljne klime na ovoj nadmorskoj visini", zaključio je Kurbegović.



Rostovo bi uskoro moglo postati omiljena destinacija za pripreme sportista iz cijele Evrope s obzirom na to da je u toku gradnja sportskog kompleksa i rukometne dvorane. Po završetku radova, sportski kompleks i dvorana bi mogli biti mjesto okupljanja veliki evropskih klubova, čime bi došlo i do porasta turizma u ovoj sredini koja izmami uzdahe prolaznika, vozača, koji svakodnevno koriste ovaj put.