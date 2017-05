Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli osnovan je 1967. godine. Od tada do danas spomenuta ustanova je predstavljala utočište za više od tri hiljade štićenika, a većina njih su svojim stasavanjem postali ugledni članovi društvene zajednice.

U tuzlanskom domu su smještena djeca bez roditeljskog staranja, mališani čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, ali i oni koji su u stanju socijalne potrebe.



"U svojim začecima dom je radio u vrlo oskudnim uvjetima, bez stručnog kadra koji bi radio s tom djecom. Uslovi samog boravka su bili veoma loši, uz kapacitet do desetero djece, a do ekspanzije dolazi '80-ih godina kada dom preseljava u zgradu u kojoj se danas nalazi. Sistem rada je pojačan stručnim kadrom, a djeci su osigurani koliko-toliko bolji uslovi", kaže direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli Amir Muharemović.



Kao i većina ustanova u Bosni i Hercegovini i ovaj dom je osjetio posljedice agresije na našu zemlju.



"U tom periodu situacija je ponovo dodatno usložnjena. Veliki broj djece iz Podrinja, ali i svih ostalih ratom zahvaćenih dijelova naše zemlje, slio se upravo u naš dom. U nekim trenucima imali smo više od 700 djece na smještaju, a osjetili smo i nedostatak hrane i svih ostalih potrepština", nastavlja Muharemović.



Početkom 20. stoljeća tuzlanski dom ponovo je doživio svoj preporod, a uslovi za boravak djece, ali i stručnog osoblja su u znatnoj mjeri poboljšani.



U cilju pružanja što kvalitetnije usluge i podrške u odrastanju, odgoju i socijalizaciji djece bez roditeljskog staranja, ovaj dom je prije tri godine započeo transformaciju, čime je postao prva ustanova ovakve vrste koja se odlučila na jedan ovakav korak.



Svoje djelovanje nastoji uskladiti i s evropskim standardima, a spomenuta transformacija dosad je rezultirala uspostavom nekoliko novih servisa kao što su Prihvatilište za djecu s ulice koja su pronađena u prosjačenju i skitnji, zatim Materinski dom za majke koje se nakon porođaja ne mogu vratiti porodicama, Dnevni centar za djecu pod rizikom od razdvajanja, ali i mobilni tim.



"Da bismo zaokružili proces transformacije neophodno je otvaranje centra za savjetovanje i edukaciju koje je u toku, ali i nabavka porodičnog doma za koji smo u proteklom peridu prikupili značajna sredstva i vjerujemo da ćemo to ostvariti do kraja ove godine", navodi Muharemović.



Cilj porodičnog doma je zbrinjavanje djece u alternativnom obliku brige koji je vaninstitucionalnog karaktera.



"Očekuje se potpisivanje protokola s Organizacijom Hope and Homes for Children (HHC) koja se aktivno uključila u rad doma te s međunarodnim donatorima osigurava sredstva za proširenje djelatnosti, među kojima je i nabavka porodičnog doma. Riječ je o jednoj građevini u obliku stana ili kuće za djecu koja će imati kontakt s vanjskim svijetom svakodnevno. Ovakav oblik će pružati socijalizaciju i njihovo uvođenje u sasvim normalan život kroz okruženje koje se bude tu nalazilo", kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović.



Ističe i da je uloga tuzlanskog Doma za djecu bez roditeljskog staranja od izuzetnog značaja za cjelokupnu društvenu zajednicu.



"Ovaj dom se bavi veoma bitnim pitanjima za cjelokupno društvo, a posebno je bitno da se bavi pitanjima položaja ugrožene djece koja pripadaju raznim kategorijama, od novorođenčadi do onih koji napune 18 godina", potcrtao je Jovanović.



Trenutno kapacitet Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli iznosi do 100 korisnika, a njegove usluge danas koristi 54 djece.



Inače, u okviru obilježavanja godišnjice uspješnog postojanja i rada Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli danas je u ovom gradu upriličena promocija monografije koja sa sobom donosi historijske činjenice vezane za spomenutu javnu ustanovu.