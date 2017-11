Doktori medicine i stomatologije u BPK od februara čekaju na ugovor, Vlada se još nije oglasila

Foto: Klix.ba

Doktori medicine i stomatologije u Bosanskopodrinjskom kantonu stupili su danas u generalni štrajk u svim zdravstvenim ustanovama.

Štrajk će, prema riječima Fahrudina Balijagića, predsjednika Sindikata doktora medicine i stomatologije BPK, trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno potpisivanja granskog kolektivnog ugovora.



"Zahtjev je jedan jedini, a to je potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije. Sa svim zdravstvenim ustanovama potpisan je sporazum o pružanju medicinskih usluga u vrijeme trajanja štrajka. Prema Zakonu o štrajku Urgentni centar Kantonalne bolnice i Zavod za javno zdravstvo ne mogu štrajkovati. Za sada nema nikakvih problema, pacijenti imaju razumijevanja i nadam se da ćemo imati njihovu podršku da istrajemo u rješavanju važnih pitanja za nas", izjavio je Fahrudin Balijagić, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde.



U Sindikatu tvrde kako se od februara čeka prvi korak u procesu pregovaranja s poslodavcem te da će ostati u štrajku sve do potpisivanja ugovora.



"Prvi put doktori medicine i stomatologije štrajkuju samostalno i smatramo da su oni najškolovaniji i najupućeniji da detektuju probleme i da ih zajedno riješimo", ističe Balijagić.



Doktori medicine i stomatologije jedini su koji nemaju potpisan kolektivni ugovor, podsjeća Balijagić te apeluje na pacijente da imaju razumijevanje u vrijeme trajanja štrajka.



"Zakon je to definisao i mi smo napravili sporazum koje su to usluge koje ćemo redovno pružati u toku štrajka, ali molim građane da dolaze isključivo ako je riječ o akutnom stanju. Radit će svi domovi zdravlja u onom obimu u kojem treba da rade i svi hronični pacijenti koji imaju svoju redovnu terapiju, hipertoničari, dijabetičari i kardiopate treba da iskoriste eventualne zalihe koje imaju. Ako nemaju, onda obavezno dođu i terapija će im biti propisana. Mi ćemo minimalnu terapiju koja je neophodna za vitalne životne organe i u toku štrajka pružati pacijentima", kazao je Balijagić.



Stupanje u generalni štrajk najavljuju i predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu u ovom gradu koji će najvjerovatnije početi 20. novembra.



Vada BPK Goražde još uvijek se nije oglasila o eventualnom početku pregovora.