Dodik u Istočnom Starom Gradu: Moramo spriječiti prodaju zemlje arapskim investitorima

Milorad Dodik (Foto: SRNA)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Starom Gradu da će nadležne institucije RS, prije svega Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Pravobranilaštvo, razmotriti kako da se spriječi "uzurpacija i prodaja zemlje na području te opštine", koja se nalazi na granici sa Federacijom BiH (FBiH).

Dodik je novinarima rekao da je Republika Srpska predala za potrebe opštine jednu lokaciju na ovom području, ali da je načelnik opštine Bojo Gašanović iz SDS-a prodao to zemljište, kako je čuo danas, svom stranačkom kolegi Darku Babalju, delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Dodik je rekao da će tražiti odgovornost od onih koji su učestvovali u ovakvoj prodaji.



"Svaki investitor je dobrodošao, ali to nije u pitanju. Ovdje se radi o specifičnom načinu kako se dešava ta uzurpacija i prodaja", rekao je Dodik.



Za načelnika opštine Istočni Stari Grad Dodik je rekao da je riječ o čovjeku koji je "zloupotrijebio i manipulisao jednim malim brojem ljudi radi prodaje zemlje".



"Ova lokalna zajednica i načelnik uopšte ne sarađuju sa republičkim organima i institucijama", rekao je Dodik i dodao da iz opštine Istočni Stari Grad nije stigao nijedan zahtjev ili plan koji bi bio usmjeren na razvoj ove lokalne zajednice.



Ističući da je danas čuo da se ljudi iseljavaju iz ove opštine, Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku od suštinske važnosti da se stanovništvo ohrabri da ostane da živi na ovom području.



On je rekao da su entitetske institucije spremne da sa ljudima iz lokalne zajednice, onima koji to hoće, kreiraju nekoliko razvojnih projekata koji bi značili dugoročno poboljšanje standarda, koji se odnose prije svega na vodosnabdijevanje, putnu infrastrukturu, škole i vrtiće.



Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao da je danas Istočni Stari Grad posjetio na poziv Opštinskog odbora SNSD-a, jer nikada nije dobio poziv lokalnih vlasti.



Predsjednica OO Istočni Stari Grad Dubravka Dragaš rekla je da je na sastanku sa Dodikom razgovarano o mogućnostima poništavanja ugovora o prodaji zemlje uz entitetsku granicu i sprečavanja uzurpacije i prodaje zemlje u budućnosti, prije svega arapskim investitorima.



Sastanku su prisustvovali i direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS Miloš Komljenović i pravobranilac RS Milimir Govedarica.