Dodik tvrdi da je ambasadorica Cormack postavila sudije koje su oslobodile Nasera Orića

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack upravlja BiH, te da je ona postavila sudije koje su oslobodile Nasera Orića.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack upravlja BiH, te da je ona postavila sudije koje su oslobodile Nasera Orića.

"Direktno je implementirana američka Ambasada u odluku o oslobađanju Nasera Orića. Tu nema dileme. Ja sam to rekao prije pet dana, niko to nije demantovao", rekao je Dodik sinoć za Televiziju "Prva".



On je naveo da Cormack ima sve podatke o zločinima Nasera Orića.



"Ja sam prije deset godina u američkoj Ambasadi gledao te podatke, dokaze. Nisam im ni tražio, nego su oni meni rekli i pokazali. Cormack odlučuje ko će biti sudija, ko će biti predsjednik suda i kako će oni raditi", istakao je Dodik.



On je dodao da je ključno pitanje zašto se sudi 20 godina poslije.



"Ljudi nestaju, mnogo je ljudi nestalo. Neki su ubijeni, nekima je prijećeno", rekao je predsjednik Srpske.



Dodik je naveo da sukoba s američkom Ambasadom nema i da nema opterećenja za Republiku Srpsku, jer mu iz američke Ambasade ne dolaze da nešto traže ili nameću.



Kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump skinuo bi ga sa liste osoba pod finansijskim sankcijama SAD, ali to ne može da učini, jer nailazi na otpor u State departmentu, prenosi "Sputnjik".