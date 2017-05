Dodik: RS zadržava nadležnost nad Agencijom za bankarstvo

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon što je direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac rekla da bi najekonomičnije bilo da superviziju značajnih banaka vrši Centralna banka BiH, jer je u složenoj zajednici kakva je BiH nemoguće segmentirano vršiti nadzor nad bankama koje posluju na cijeloj teritoriji BiH, oglasio se i predsjednik RS Milorad Dodik.

"Agencija za bankarstvo će ostati u nadležnosti Republike Srpske i neće biti nikakve centralizacije te vrste, niti bilo kakvog transfera nadležnosti u vezi s bankarstvom, prije svega Agencije za bankarstvo RS, iako već 15 godina postoje nastojanja da se to pitanje centralizuje na nivo BiH", izjavio je Dodik u Banjoj Luci.



Dodao je i to da je Slavica Injac važna direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske te da je u prošlosti činila sve da Agencija postigne reference koje ima.



Podsjećamo, iako je pred Sudom BiH u toku proces protiv Slavice Injac, Snježane Vujnić, direktorice IRB RS i još osam osoba koje su optužene u slučaju Bobar banke da su bankarski sektor Republike Srpske oštetile za blizu 123 miliona maraka, Injac je vraćena na mjesto direktorice Agencije za bankarstvo RS. Tu funkciju bi, prema odluci Suda, trebalo da obavlja do izbora novog direktora.