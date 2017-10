Dodik: Republika Srpska je država i to je istorijska pravda

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Mrkonjić Gradu da je Republika Srpska država i da će to biti, jer je to istorijska pravda.

Dodik je rekao da neće odustati od te borbe, bez obzira na to šta misle u američkoj Ambasadi.



"Tek sam krenuo i s ponosom ću svuda u svijetu predstavljati srpski narod koji je veliki i pošten, kao i Republiku Srpsku", rekao je Dodik u obraćanju na obilježavanju 22 godine od stradanja Srba u zapadnoj Krajini.



Prema njegovim riječima, BiH nije država pošto Vijeće ministara nije vlada već pomoćni organ Predsjedništva BiH.



"Ključna vlast je u entitetima i moramo vratiti izgubljene nadležnosti, čime ćemo se odužiti i stradalima ovdje u zapadnoj Krajini", rekao je Dodik.



On je naveo da "zločin hrvatsko-muslimanskih snaga u zapadnoj Krajini govori da su Srbe pobili i poklali oni koji su do jučer sa njima živjeli".



"Za te zločine niko nije odgovarao, iako mi naivno vjerujemo da hoće. Kakva je danas situacija, izgleda da neće odgovarati nikad niko jer je pravosuđe nelegalno preneseno na nivo BiH", rekao je Dodik.



Kazao je i da su "Srbi naivno vjerovali da će oni koji su se borili za Aliju Izetbegovića pravedno suditi ratnom komandantu Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću kojeg je Sud BiH jučer oslobodio svih optužbi.



"Nikada neće musliman presuditi muslimanu zbog Srbina. Moramo aktivno raditi na tome da se prekine negativna praksa pravosuđa BiH. O tome se ne smije ćutati", poručio je Dodik.



On je rekao da je sada trenutak da se djeluje ili će Sud i Tužilaštvo BiH opet presuditi da su Srbi opravdano ubijani i etnički čišćeni, kao što nema optužnica za zločine u zapadnoj Krajini.



Dodik kaže da je BiH propala zemlja koja živi na štetu Srba i da je potrebno da, zbog toga, nestane.



"BiH ne može da ima Sud i Tužilaštvo jer je na štetu Srba promijenjen Dejtonski sporazum pod pritiskom i međunarodne zajednice", rekao je Dodik.



On je naveo da dokazi o Orićevim zločinima postoje upravo u američkoj Ambasadi, te pozvao narod i sve političare iz Republike Srpske na jedinstvo s ciljem prekidanja ovakve prakse pravosuđa BiH prema Srbima.



Dodik kaže da u Sarajevu nema pravde za Srbe i da će učiniti sve da se bori protiv takve BiH, iako ona ima moćne zaštitnike.



"Srbi treba da se okupe oko Srbije i gledaju u nju kao maticu. Od toga nema ništa normalnije", rekao je Dodik.



On smatra da srpski predstavnici iz Republike Srpske moraju prekinuti rad na nivou BiH jer daju legitimitet Sarajevu koje ne drži do Srba.



"BiH je loše mjesto za Srbe i Republiku Srpsku i lično ću se boriti za naša prava da ovdje očuvamo mir. Ako se ne pobunimo za naša nacionalna prava, prije ćemo biološki nestati", poručio je Dodik.