Dodik: Referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH sprovest ćemo jedino uz podršku opozicije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o radu Suda i Tužilaštva BiH, pod uslovom da taj referendum podržava opozicija u manjem bh. entitetu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o radu Suda i Tužilaštva BiH, pod uslovom da taj referendum podržava opozicija u manjem bh. entitetu.

"Ukoliko opozicija smatra da treba da održimo referendum po ovom pitanju, referendum će biti održan. Ako je opozicija uzdržana ili protiv, onda ćemo tražiti da se suspenduje referendum", rekao je Dodik danas novinarima u Banjoj Luci.



Dodik je napomenuo da referendum može da provede narod, ističući da je u BiH bez volje Srba neko tražio da se srpski narod proglasi konstitutivnim i time se legitimisao da može kao narod da provodi referendume.



On je podsjetio da je Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o provođenju referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske.



"Spremni smo da održimo taj referendum. Potrebno nam je o tome političko jedinstvo u RS.-u. Ako opozicija to javno podrži u parlamentu entiteta ili bilo kako, mi ćemo referendum provesti. U suprotnom ako opozicija kaže da neće mi to moramo da povučemo jer nemamo političkog jedinstva, jer opozicija bježi od toga", istakao je Dodik.



Komentarišući tvrdnju lidera NDP-a Dragana Čavića da je SNSD pod pritiskom međunarodne zajednice i SAD odustao od referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, Dodik je rekao da je loša politika koju su ovdje gradili zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Hoyt Yee i ambasador SAD u BiH Maureen Cormack vezana za njihovu samovolju.



Komentarišući sutrašnji sastanak sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Banjoj Luci, Dodik je rekao da će biti govora o problemima konstitutinosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali da problema ima i po pitanju konstitutivnosti Srba u Sarajevu.



On je rekao da nije zadovoljan činjenicom da Srbi nisu konstitutivan narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.



"Za SNSD nema zabluda da se promijeni ustav u bilo kom kantonu i to je dio obaveze koji su morali da ispune svi kada su vršene reforme Ustava. Mi očekujemo da to bude urađeno u najskorije vrijeme", istakao je Dodik.