Dodik priželjkuje preuređenje Centralne banke BiH i podjelu dobiti entitetima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik danas je u Bijeljini otvorio dvodnevno savjetovanje u organizaciji te stranke na kojem će biti utvrđene politike i način djelovanje partije pred opće izbore naredne godine.

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik danas je u Bijeljini otvorio dvodnevno savjetovanje u organizaciji te stranke na kojem će biti utvrđene politike i način djelovanje partije pred opće izbore naredne godine.

"SNSD očekuje da dobije 50 posto podrške birače na narednim izborima na nivou RS, a više od tog procenta na nivou BiH, jer politike koje su sada tamo, a dolaze iz RS, moraju da budu ne samo pobijeđene, već devastirane", rekao je Dodik.



Kazao je da je za SNSD važno da RS bude vidljiva u svakoj odluci na nivou BiH i na putu ka EU.



"Zato smo ponosni na to što smo uspjeli da dođemo do mehanizma koordinacije koji je u suštini definisao ono što jeste suština BiH, a to je unutrašnji dogovor o svemu što je evropski put BiH" dodao je.



Kazao je i da će biti spreman da razgovara o vraćanju na ranije uređenje Centralne banke BiH te da se njena dobit dijeli entitetima, a ne da ide na račun budžeta BiH.



Dodik tvrdi i da RS nije bankrotirala, kako su to, kako je naveo, neki prikazivali godinama unazad, te da redovno izmiruje sve svoje obaveze “i doživljava dodatnu finansijsku konsolidaciju posljednja dva do tri mjeseca".