Dodik: Poručit ću Mogherini da je put ka EU blokiran

Foto: Klix.ba

Predsjednik Republika Srpske Milorad Dodik rekao je prije početka zajedničkog sastanka sa Federicom Mogherini da će prilikom razgovora istaknuti "činjenicu blokade bh. puta ka EU".

"Došao sam da kažem da je kretanje prema EU blokirano činjenicom da nije profunkcionisao mehanizam koordinacije, da je RS učinila sve što je trebalo vezano za Reformsku agendu, a da FBiH i državni nivo to nisu učinili. To je deprimirajuće sa stanovišta daljeg kretanja ka EU i to ću poručiti danas", rekao je Dodik.



Podjećamo, Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku EU i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini započela je radni sastanak sa čelnicima najvećih parlamentarnih stranaka na državnom i entitetskom nivou.



U zgradu Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini oko 17:30 sati ušli su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović, Željko Komšić, Saša Magazinović, Vukota Govedarica, Fahrudin Radončić i Igor Crnadak.