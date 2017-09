Dodik: "Nemiri" u skupštini uvod u makedonski scenario

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su "nemiri" u Narodnoj skupštini Srpske na neki način uvod u makedonski scenario i to upravo prije izbora, da bi vlast prijevremeno bila povučena.

"Bio je to pokušaj manjine da vlada nad većinom, ali ako se opozicija već poziva na zakon onda mora da zna da većina odlučuje", istakao je Dodik.



On je za RTRS rekao da su iz opozicije već svi zaboravili šta je prvobitni uzrok prekida rada Skupštine, a to je vraćanje na dnevni red Konsolidovanog revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta, koji bi navodno trebalo da bude na narednom skupštinskom zasjedanju.



Predsjednik manjeg bh. entiteta je naglasio da policija juče nije kršila profesionalne kodekse djelovanja i da je postupala prema zahtjevima predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića.