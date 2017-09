Dodik najavio kandidaturu: Vidjet ćete me kao predsjednika, ali ne znam kojeg

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik najavio je da će se na izborima 2018. godine kandidovati na poziciju predsjednika, ali da još uvijek ne zna na kojem nivo.

"Vidjećete me kao predsjednika. Ne znam kojeg", rekao je danas Dodik odgovarajući na pitanje novinara za koje će se funkcije kandidovati na izborima 2018. godine.



On je odbacio kritike da dijeli Srbe i dodao da ne želi na događaju poput otvaranja autoputa od Pirota do Dimitrovgrada, priča o takvim stvarima, prenosi Tanjug.



Ipak, rekao je da se osjeća sigurnim i sposobnim, te da ga takve priče ne pogađaju.