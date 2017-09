Dodik: Mi od referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH ne odustajemo, ali nije sporno da ga suspendujemo

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon sastanka vladajuće koalicije u entitetu Republika Srpska predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao da sada ne vidi kao problem to da se odluka o Sudu i Tužilaštvu BiH suspenduje, ikao je danas objavljena u Službenom listu, ali da on nikada neće odustati od tog referenduma.

"Ovo nije odustajanje. Mi smo trajno nezadovoljni otimanjem nadležnosti RS. Nije problem da ovu odluku povučemo, suspendujemo na nekoj narednoj sjednici NSRS, ali je naš stav i zaključak da je potreban konsenzus i ne želimo praviti podijeljenost o tom pitanju", kazao je Dodik.



Dodao je da će ostati na NSRS i institucijama da pitanje ponovo problematizuju i ako se Ustav i Dejtonski sporazum ne budu poštovali, da se to pitanje vrati.



"Potrebno je izgraditi konsenzus o bilo kojem pitanju. Ovi iz opozicije ne znaju ni gdje su ni šta su. Glasali su za referendum, a onda su na terenu učinili sve da do njega ne dođe, a dogovorili su se da glasaju. Zakazivanje referenduma odigralo je značajnu ulogu i animiralo i skrenulo pažnju značajnih institucija međunarodne zajednice iako nismo sretni zbog toga. Shvatili su da onima koji su u nekoj vrsti 'bezizlaza' želimo dati jedan dodatni razlog za homogenizaciju i kao odgovorni ljudi smo spremni da učinimo to", istakao je Dodik.



Ponovo je negirao državne institucije, kazavši da entitet RS ne smije zavisiti od Centralne izborne komisije, već da to na entitetskom nivou treba zakonski riješiti.



Također je kazao da RS neće učestvovati u otplati ratnog duga za plin koji potražuje Rusija, a koji iznosi blizu 98 miliona dolara i koji bi trebalo da vrate entiteti, u zavisnosti od potrošnje tokom rata.