Dodik: BiH nema pravo na imovinu, nijedan zakonski propis ne omogućava transfere na takav način

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Palama da su odluke o knjiženju vojne imovine pravna otimačina i da BiH nema pravo na imovinu.

"Nema nijednog zakonskog propisa, nijednog elementa Dejtonskog ili bilo kojeg drugog sporazuma koji omogućava transfere imovine na način kako to pokušava da uradi Sud BiH na bazi ugovora o sukcesiji koji ne može biti pravni osnov za regulisanje pitanja imovine", istakao je Dodik i dodao da je tako i kada je riječ o Velikom Žepu ili bilo čemu drugom.



On je kazao da je svojevremeno visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown donio tri zakona kojima je neopravdano intervenisao u sektoru imovinskih odnosa i zabranio raspolaganje imovinom dok se pitanje ne riješi navodno dogovorom.



"Nije sporio ni on da je to imovina Republike Srpske i tako piše u zakonu o zabrani, kao što je donio zakon o zabrani i u Federaciji i u Brčko distriktu", dodao je Dodik.



Prema njegovim riječima, riječ je o pravnoj otimačini koja se pokušava formalizovati kroz "nelegalni sud u BiH".



Dodik je rekao da je u nekim ranijim periodima bilo pokušaja RS da se pitanje koje je "neopravdano nametnuto" riješi putem dogovora.



On je naveo da je sa bivšim premijerom Federacije BiH Nedžadom Brankovićem postigao dogovor kojim se vojna imovna stavlja na raspolaganje Oružanim snagama, a ostaje vlasništvo entiteta.



"Onda su stranci i ovi iz Sarajeva taj sporazum odbacili. On postoji, poznato je da postoji", istakao je Dodik.



Dodik je kazao da su o problemu imovine razgovarala i sedmorica političkih lidera i postigli dogovor.



"Tražim da se on poštuje. Samo na tom tragu možemo se kretati dalje", poručio je Dodik.



Presudama Suda BiH, koje su donesene 2015. i 2016. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ obavezana je da uknjiži na BiH objekat i zemljište površine 11.474 metra kvadratna na Han Pijesku te da nad njima budu izbrisana sva prava RS.



Ustavni sud BiH je potom odbio kao neosnovanu apelaciju RS podnesenu protiv tih presuda. U RUGIP-u tvrde da nema uslova za sprovođenje presude.



Ministarstva odbrane BiH podnijelo je apelaciju za knjiženje perspektivne nepokretne vojne imovine u kasarnama u Doboju na nivo BiH.