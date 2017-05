Dodik: BiH je hibrid koji ne funkcionira, referendum o samostalnosti RS će se jednom desiti

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je danas da je potpuno uvjeren da će se desiti referendum o samostalnosti RS, u nekom periodu.

Nije mu, kaže, bitno da li će on to voditi ili ne, ali će se desiti, jer je "BiH hibrid koji ne funkcionira".



Kaže da nijedan projekat u posljednjih 20 godina, koji je realiziran u BiH, nije bio u interesu RS, već je imala samo opstrukcije i otimanje nadležnosti“, ali i pored toga jedino ona u BiH funkcionira“.



Dodik je ustvrdio da stranci održavaju BiH.



"Da se odmakne američka ambasadorica Maureen Cormack i još nekoliko ambasadora, Britanac i drugi, BiH uopće ne bi postojala. Pa oni više rade za BiH, nego što predstavljaju svoje zemlje...", naveo je entitetski predsjednik.



Bilo kada, dodao je, kada se osiguraju uvjeti, referendum će se održati.



"SNSD je imao dugoročnu viziju kada je govorio o tome. Nismo propagirali da ćemo uzeti oružje i nešto učiniti. Da li će se to desiti 2018. ili 2028.godine, to uopće nije važno s stanovišta nacionalnog i državno interesa", smatra Dodik.



Na najave opozicije u RS-u da će tražiti u Narodnoj skupštini RS-a izglasavanje nepovjerenja Vladi RS-a, Dodik je rekao da taj zahtjev neće proći, jer opozicionari nemaju većinu za izglasavanje nepovjerenja Vladi i da ta inicijativa neće proći.



"Opozicija će proći kao bos po trnju", dodao je Dodik u izjavi novinarima, optuživši ih za neuspjehe i u vlasti na nivou BiH.



Za Vladu RS-a je rekao da ima nesumnjivu većinu za ono što radi i da nema potrebe za rekonstrukcijama u izvršnoj vlasti tog bh. entiteta.



Na pitanje da li SNSD, čiji je predsjednik, ima skupštinsku većinu za prodaju osnovnih akcija Rudnika željezne rude „Ljubija“ Prijedor, budući da DNS, s kojim su u koaliciji neće podržati tu privatizaciju, Dodik je rekao će se tek vidjeti da li će imati dovoljan broj poslanika.



"Ljubija", kaže, neće ugroziti vladajuću koaliciju u RS-u, a smatra da je dobra ponuda "Israeli investment group" od 92 miliona KM za državne akcije u tom prijedorskom rudniku, što bi, kaže, omogućilo finansijska sredstva za povećanje penzija i podsticaje za poljoprivrednike u RS.