Do kraja mjeseca nas očekuje sunčano vrijeme, a u februar ulazimo sa kišom i snijegom

Ukoliko ste danas imali u planu posjetiti neku od bh. planina ne dajte da vas obeshrabri hladno jutro. Magla koja je prekrila Posavinu i Krajinu tokom dana će oslabiti tako da nas u većem dijelu zemlje očekuje sunčana i vedra subota, a slično vrijeme zadržat će se do početka februara kada nas očekuju padavine.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Slično vrijeme će biti i u nedjelju. U sjevernoj Bosni i kotlinama centralne i istočne Bosne očekuje se magla i niska naoblaka, u ostatku zemlje će biti sunčano. Jutro će biti sviježe sa temeperaturama od -12 do -6, a na jugu od 0 do 5, dok nas u toku dana očekuje blagi rast od -1 do 4, na jugu od 7 do 11 stepeni Celzijusa.



Jutro će i u ponedjeljak biti hladno sa temperaturama od -10 do -4, na jugu od 0 do 5. Međutim, dnevne temperature će polako ići iznad nule pa će se u Hercegovini kretati od 8 do 12, a u ostatku zemlje od 0 do 5 na jugu od 8 do 12.



Sunčano će biti sve do utorka poslijepodne kada se očekuje postepeno naoblačanje koje će do kraja dana u Krajini i na zapadu Bosne donijeti kišu, a u višim područjima i snijeg. Već u večernjim satima kiša se očekuje u cijeloj zemlji, a u područjima iznad 1.200 metara sa susnježicom i snijegom. Jutarnje temperature kretat će se od -8 do -2, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 1 do 6, na jugu od 7 do 11 stepeni Celzijusa.



I prvog dana mjeseca februara preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom, a u Krajini i na planinama sa snijegom. Kiša će se u Hercegovini zadržati do podneva. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4, na jugu od 3 do 7, a dnevne od 0 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.