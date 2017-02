Đokić: Prekid saradnje s SDA ukoliko zatraže reviziju tužbe protiv Srbije

Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić očekuje od srpskih predstavnika u institucijama BiH da prekinu saradnju sa SDA ukoliko ostane pri inicijativi o reviziji tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić očekuje od srpskih predstavnika u institucijama BiH da prekinu saradnju sa SDA ukoliko ostane pri inicijativi o reviziji tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Đokić je rekao da bi, ukoliko inicijativa SDA pronađe pravni put, srpski predstavnici po automatizmu tu stranku trebalo da proglase destruktivnom po interese Srpske i srpskog naroda.



On ističe da srpski predstavnici uopšte više ne treba da sarađuju sa SDA na bilo kom političkom nivou, sve dok ta partija ne promijeni svoju pogrešnu politiku, javno se od nje ogradi ili dobije drugo rukovodstvo.



Đokić smatra da ne postoje pravne procedure i instrumenti, prema kojima bi se, najavljena tužba SDA mogla reaktivirati.



"Međutim, mi smo se do sada više puta suočili sa strašnim pojavama u pogledu primjene međunarodnog prava i bili smo iznenađeni pravnim postupcima i odlukama koje su donosile neke međunarodne pravne institucije, tako da ni ovdje, u pravnom smislu, ne treba biti ničim iznenađen, već oprezan", rekao je Đokić.



On je naveo da treba na vrijeme djelovati sa svih nivoa, te da očekuje da Srbija spriječi takvo djelovanje SDA, koje je destruktivno po interese u regionu, Dejtonski mirovni sporazum i međunarodno pravo.



Đokić je ocijenio da lider SDA Bakir Izetbegović uporno želi držati povišene tenzije između Srba i Bošnjaka i time prikriti neke stvari koje on i njegova stranka nisu uradili na nivou Federacije BiH i zajedničkih institucija BiH.



On kaže da je zaprepašten Izetbegovićevom izjavom da je svjestan opasnosti u koju, revizijom tužbe, ulazi politika SDA i na taj način provocira dostignuti nivo stabilnosti i saradnje u regionu.



"SDA i on lično pokreću inicijativu kojom žele da svjesno destabilizuju stanje u BiH. Ako se neke političke stranke opredjeljuju za takvu politiku, onda javnost ima puno razloga da tu politiku osudi i da joj se suprotstavi", rekao je Đokić.



On je poručio da bi SDA trebala da bude svjesna svoje uloge i odgovornosti, jer čini značajan dio vlasti u FBiH i na nivou BiH.