Đokić: Neće biti privatizacije Elektroprivrede Republike Srpske

Elektroprivreda Republike Srpske neće biti prodata Elektroprivredi Srbije (EPS), niti će biti privatizovana, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

"Narodna skupština Republike Srpske ima vrlo precizan zaključak, nećemo vršiti privatizaciju `Elektroprivrede Republike Srpske`, ali možemo govoriti o partnerstvu pri izgradnji novih energetskih objekata", izjavio je Đokić novinarima u Beogradu nakon otvaranja Sajma turizma.



On je dodao da je nemoguće prodati distributivni dio preduzeća "Elektroprivrede", te da se može govoriti o tome da Republika Srpska ima potencijale za saradnju sa Srbijom, posebno u graničnom području, gdje je moguće graditi nove energetske objekte.



"Slažem se sa tim da je područje donje i srednje Drine vrlo zanimljivo za zajedničku aktivnost Republike Srpske i Srbije, pa i za BiH u cjelini, s obzirom da, kada je riječ o prekograničnim ili graničnim projektima, učestvuju i institucije BiH, posebno kod davanje koncesije", rekao je Đokić.



On je naveo da je do sada više puta ponovljeno da postoje interesi da se sarađuje sa Srbijom u sektoru energetike, te da bi za Srbiju bila interesantna gradnja novih objekata koji mogu biti na Drini, Vrbasu i Bosni.



"Istovremeno, imamo i termoelektrane u kojima možemo razvijati oblike saradnje. Možemo puno raditi u jačanju kapaciteta u prenosu električne energije".



Đokić je istakao da je vrlo važno da Republika Srpska bude predstavljena na Sajmu turizma u Beogradu, jer je to prilika da se predstave potencijali u oblasti turizma, te da se privuče što veći broj gostiju.



On je dodao da je značajno da svi gosti Republike Srpske dožive njene prostore, u kojima se nalazi mnoštvo drugih mogućnosti, koje turistički potencijali mogu da pokrenu i da se sa njima povežu.



"Važno je da saznaju i nešto o privredi Republike Srpske, o njenim prednostima u tom smislu i upravo zbog toga, pošto je turizam jedna od značajnih privrednih grana u sistemu svake države, mislim da u ovom području imamo prostora da učinimo mnogo više nego što smo do sada učinili", naglašava Đokić.



On je istakao da je njegov interes da se podrži turistička aktivnost Republike Srpske, jer je to prilika da se vide i drugi segmenti, kao što je industrija, kao i da se na taj način razvije širi oblik saradnje.